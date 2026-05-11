Huachicol Fiscal: Trasladan a Fernando Farías a Cárcel Federal en Argentina

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Argentina dio a conocer los detalles del traslado del contraalmirante Fernando Farías Laguna, señalado por ser parte de la organización criminal “Los Primos” y pieza clave de la red de tráfico ilegal de hidrocarburos, conocida como “Huachicol Fiscal”.

De acuerdo con las autoridades argentinas, el traslado se llevó a cabo como parte de sus operaciones contra el crimen organizado. El traslado de Fernando Farías se realizó en medio de un fuerte operativo.

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“El SPF llevó a cabo el traslado de Fernando Farías Laguna, integrante de una organización criminal denominada "Los Primos", excontralmirante de la Marina de México”, confirmó.

A través de sus redes sociales, el SPF dio a conocer un video en el que se observa al excontralmirante asegurado por elementos de la Policía Federal Argentina, quienes le colocan equipo especial.

Posteriormente, se puede ver cómo aborda una camioneta de seguridad y abandona las instalaciones de la Superintendencia de Investigaciones Federales Predio y posteriormente es trasladado a otras instalaciones donde le toman su información personal.

Hasta el momento, la SPF no ha brindado más información sobre el nuevo centro de reclusión al que fue enviado, así como el nuevo proceso judicial que enfrentará Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Marina de México.

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¿Quién es Fernando Farías Launa, pieza clave del Huachicol Fiscal?

Fernando Farías Laguna fue acusado en México de encabezar una red de tráfico de combustible. Es sobrino del extitular de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, y era buscado en 192 países por la Interpol.

El 5 de noviembre del 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión contra el contraalmirante Fernando Farías Laguna, ya que era investigado por encabezar una red de huachicol en aduanas de México.

La acusación incluía también a Manuel Farías Laguna, su hermano y vicealmirante, quien fue detenido en septiembre de 2025. Ambos son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Fernando Farías habría abandonado el país en agosto de 2024, cuando salió con destino a Florida, Estados Unidos. La pieza clave del “huachicol fiscal” es señalada por importar combustible a través de aduanas sin pagar impuestos.

Es importante señalar que ese combustible era declarado como aceite al ingresar a México desde Estados Unidos, burlando los controles aduanales.

Al momento de su detención en Buenos Aires, Argentina, Fernando Farías Laguna contaba con pasaporte falso con ciudadanía guatemalteca. Desde septiembre del 2025, la Interpol había emitido una ficha roja y buscaba al contraalmirante en 192 países. El gobierno de México buscará su extradición siguiendo los trámites correspondientes.

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