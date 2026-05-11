¿Qué Pasó en Azcapotzalco? Detienen a Tres Personas por Narcomenudeo en Colonia Santa Catarina

Las autoridades capitalinas dieron a conocer los detalles de la detención de tres personas, quienes presuntamente forman parte de una célula generadora de violencia, además de la distribución de narcóticos en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las personas identificadas como Rosa “N”, Jesús “N” y Genaro “N” fueron aprehendidas durante las labores de reforzamiento de seguridad y acciones operativas en dicha demarcación.

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“En la colonia Santa Catarina fueron detenidos Rosa "N", Jesús "N" y Genaro "N", vinculados a la venta y distribución de narcóticos”, afirmó el titular de la demarcación, Pablo Vázquez Camacho.

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¿Cómo fue el operativo en Santa Catarina, Azcapotzalco hoy?

Las autoridades informaron que elementos de la SSC realizaban patrullajes de seguridad y vigilancia en la colonia Santa Catarina, cuando en inmediaciones de la calle Tlaltenco, se percataron de varias irregularidades.

En ese punto observaron que una mujer portaba una maleta color negro e intercambiaba varias bolsitas similares a las utilizadas para la distribución de droga, por dinero en efectivo con otras dos personas.

“Los efectivos policiales se acercaron y, en ese momento, comenzaron a correr, por lo que se inició una persecución”, indicaron.

Luego de perseguir a los sospechosos, calles adelante lograron interceptarlos. Durante la revisión policial les aseguraron los siguientes artículos:

Dos armas de fuego cortas

Dos cargadores con cinco cartuchos útiles

10 bolsas de plástico, tres grandes y siente medianas, con marihuana

Tres envoltorios de papel con posible cocaína

Una bolsa con un sustancia similar al crystal

Dos básculas grameras

Nueve paquetes de sábanas

Cuatro teléfonos celulares

Dinero en efectivo

Por esta razón, la mujer de 51 años y los hombres de 49 y 57 años de edad fueron detenidos y posteriormente, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

#Importante | Seguimos con el reforzamiento y las acciones operativas en @AzcapotzalcoMx para atender denuncias ciudadanas e identificar y desarticular células generadoras de violencia.



En la colonia #SantaCatarina fueron detenidos Rosa "N", Jesús "N" y Genaro "N", vinculados… pic.twitter.com/47ee919SHw — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 11, 2026

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