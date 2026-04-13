Centrobús CDMX: ¿Cómo Será la Nueva Ruta de RTP del Centro Histórico y Cuándo se Estrena?

El Centrobús es una nueva ruta de RTP que estará disponible para todas las personas que quieran dar un recorrido turístico o comercial en el Centro Histórico de CDMX; esta será su ruta y costo.

La Ciudad de México se alista para el Mundial 2026; por ello, los preparativos contemplan también al transporte público. La “Ruta de las Mujeres Indígenas”, conocida como Centrobús, tendrá un parque vehicular de autobuses eléctricos nuevos y con alta tecnología.

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“Se estima que estaremos trasladando una demanda mínima de 88 mil 400 personas, de manera mensual”, aseguró el director general de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Daniel Arcos.

Para este nuevo transporte se realizó una inversión de 111 millones de pesos, es decir, que no rebasó el presupuesto inicial autorizado de 114 millones de pesos.

¿Cuál es la ruta y costo del Centrobús CDMX?

Las autoridades capitalinas indicaron que el objetivo del nuevo Centrobús es contribuir a reducir el tráfico vehicular y conectar con espacios de centros de trabajo, culturales, turísticos o comerciales.

“Así como conectar a nuestros usuarios con otros sistemas de movilidad”, señalaron.

Toma nota, ya que los autobuses del Centrobús podrán ser identificados por su color morado y en los costados verás imágenes que representan a las mujeres indígenas. Además, únicamente serán conducidos por mujeres.

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Los camiones son tipo RTP, pero ojo, porque estos cuentan con accesibilidad universal, dispositivos para personas con discapacidad, asientos preferentes y sistemas de arrodillamiento.

También contarán con cargadores, sistema de videovigilancia y con un Sistema de Ayuda a la Explotación, esto quiere decir que permitirá una mejor operación en tiempo real de este servicio de pasajeros.

Para que vayas planeando tus recorridos, toma en cuenta que el nuevo transporte Centrobús circulará por estos lugares clave de movilidad y conexión capitalina:

Alameda Central

Museo Franz Mayer

Hemiciclo a Juárez

Palacio de Bellas Artes

Torre Latinoamericana

Zócalo de la Ciudad de México

Museo de la Ciudad de México

Plaza de Santo Domingo

Plaza Garibaldi

Teatro de la Ciudad

Museo del Templo Mayor

Plaza de San Juan

Museo del Banco de México

Museo Nacional de Arte

Palacio de Minería

La ruta del Centrobús contará con 33 paradas y se dividirá en dos circuitos, uno exterior y uno interior. El transporte recorrerá las siguientes calles:

Ruta Exterior (6.2 kilómetros de extensión)

República de El Salvador

-Circunvalación

-República de Venezuela

-Eje Central

Ruta Interior (5.8 kilómetros de extensión)

-República de Uruguay

-Eje Central

-Donceles

-Avenida Circunvalación

¿Cuál es el horario del Centrobús en CDMX?

Al tratarse de un servicio proporcionado por la RTP, se estima que el costo del Centrobús oscile entre los dos y cuatro pesos, los cuales podrás pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI).

El Centrobús, La Ruta de las Mujeres Indígenas, ofrecerá servicio de lunes a domingo a partir de las 5:00 y hasta las 23:00 horas. La frecuencia de paso será de 15 minutos y se prevé que el tiempo estimado de recorrido del circuito es de aproximadamente 40 minutos. El Centrobús iniciará operaciones el viernes 8 de mayo de 2026.

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