¿Hay Clases el 1 de Junio 2026 Tras el Anuncio de la Huelga Nacional de la CNTE?

La huelga de la CNTE podría afectar las clases en algunos estados; te contamos en dónde y lo que debes saber sobre las protestas

ClasesEl 1 de junio habrá un a huelga nacional de la CNTE; escuelas podrías verse afectadas. Foto: Cuartoscuro

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