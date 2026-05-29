¿Hay Clases el 1 de Junio 2026 Tras el Anuncio de la Huelga Nacional de la CNTE?

Si tus hijos van en escuelas de educación básica y tienes dudas sobre el posible megapuente, en N+ te contamos qué sucederá con las clases tras el anuncio de la huelga nacional de la CNTE.

Las dudas sobre las clases surgieron luego de las movilizaciones anunciadas por integrantes de la CNTE en distintos estados del país. En N+ te constamos los detalles previamente en ¿Cuándo Empieza el Paro Nacional de la CNTE? Este Día Inicia Manifestación de Maestros en México

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¿Habrá clases el 1 de junio en México?

De acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, el lunes 1 de junio está marcado como un día normal de actividades académicas.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha anunciado suspensión oficial de clases, descanso obligatorio, pero sí habrá afectaciones a las actividades escolares.

Por ello, hay solo algunos alumnos de educación básica deberán asistir con normalidad a las aulas, salvo en aquellos estados o municipios donde existan acuerdos específicos derivados de protestas o movilizaciones de la CNTE. Las escuelas que podrían verse afectadas por la huelga nacional son las que se ubican en las siguientes entidades:

Ciudad de México.

Chiapas.

Oaxaca.

Guerrero.

Michoacán.

Veracruz.

Zacatecas.

Yucatán.

Baja California.

Hidalgo.

Aunque algunas escuelas podrían registrar afectaciones locales por manifestaciones o paros de docentes, esto no representa una suspensión generalizada a nivel nacional por parte la SEP.

Por ello, madres y padres de familia deberán mantenerse atentos a comunicados oficiales en caso de cambios derivados de movilizaciones magisteriales en su entidad.

FBPT