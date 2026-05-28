¿Por Qué No Hay Clases Mañana 29 de Mayo 2026? Esto Se Celebra en Escuelas SEP

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán un puente de tres días, por lo que los padres de familia se preguntan qué se celebra o por qué no hay clases mañana viernes 29 de mayo 2026, y acá te explicamos qué dice el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Recientemente, ha habido mucha confusión luego de que se diera marcha atrás a los cambios del calendario escolar de la SEP y se mantuviera el cierre del ciclo escolar para el 15 de julio. Sin embargo, algunos estados han decidido adelantar las vacaciones.

Uno de los cambios que se había promovido era que este viernes 29 de mayo sí hubiera clases, sin embargo con el regreso al plan original, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no deberán acudir a las escuelas.

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¿Qué se celebra el 29 de mayo 2026?

Este viernes se conmemoran tres fechas importantes a nivel internacional, sin embargo en México no existe una festividad específica por la que se tengan que suspender las actividades escolares. Esto es lo que se celebra el 29 de mayo en el mundo:

Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas.

Día Mundial de la Salud Digestiva.

Día Internacional del Everest.

¿Por qué no hay clases mañana 29 de mayo 2026?

La razón por la que la SEP suspenderá las clases este viernes 29 de mayo, es por la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE) del mes en todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, de ahí que los estudiantes no deban acudir a los planteles.

El CTE es una reunión que se realiza los últimos viernes de cada mes, en la cual se juntan profesores, directores y administrativos de una escuela para hablar sobre los problemas que hay en el plantel y tomar decisiones para resolverlos con la finalidad de alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de todos los alumnos.

Como te lo mencionamos antes, debido a la cancelación de los cambios al calendario escolar de la SEP, se confirmó que el Consejo Técnico Escolar de este mes sí se realizará el viernes 29 de mayo de 2026, dando a los alumnos un puente de tres días libres.

Después del CTE de mayo 2026, ya solo quedará por realizarse el de junio, el cual está programado para llevarse a cabo el viernes 26 de junio, que será el último antes del cierre del ciclo escolar e inicio de las vacaciones de verano.

PPP