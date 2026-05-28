¿Por Qué No Hay Clases Mañana 29 de Mayo 2026? Esto Se Celebra en Escuelas SEP

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán un nuevo día libre y los padres de familia se preguntan qué se celebra o por qué no hay clases mañana viernes 29 de mayo 2026

Checa Qué Se Celebra o Por Qué No Hay Clases Mañana Viernes 29 de Mayo 2026Los estudiantes de nivel básico disfrutarán de un puente de tres días. Foto: Cuartoscuro

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