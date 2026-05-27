Confirman Clases A Distancia de la SEP en Mundial 2026: ¿Qué Días de Junio y Dónde?

Se confirmó que los estudiantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tomarán clases en línea durante el Mundial 2026, y para que sepas cuándo y dónde habrá educación a distancia, acá te decimos las fechas y municipios que aplicarán esta medida durante los días que se realizará la Copa de la FIFA en México.

Luego de que se diera marcha atrás a los cambios del calendario escolar 2026, generando mucha confusión en los padres de familia y alumnos de preescolar, primaria y secundaria, la SEP informó que alcanzó un acuerdo nacional para concluir el ciclo escolar el 15 de julio.

Sin embargo, la máxima autoridad educativa dejó abierta la posibilidad de suspender clases o realizarlas a distancia en las entidades que así lo requirieran debido a las altas temperaturas o los requerimientos logísticos derivados del Mundial de Futbol 2026.

Por este motivo, varios estados han decidido adelantar el fin del ciclo escolar, mientras que los alumnos de diferentes municipios tomarán clases en línea en junio 2026 durante la realización de la Copa del Mundo de la FIFA que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué días habrá clases en línea por el Mundial 2026?

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tomarán clases en línea solo cuatro días de junio durante la realización del Mundial 2026, que tiene una duración de 39 días desde el jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio. Estas son las fechas en las que habrá actividades escolares a distancia:

Jueves 11 de junio de 2026.

Jueves 18 de junio de 2026.

Martes 23 de junio de 2026.

Viernes 26 de junio de 2026.

¿Dónde habrá clases en línea por el Mundial 2026?

Hasta ahora, la medida de educación a distancia solo ha sido confirmada por la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ), estado que es sede del Mundial 2026, esto con la finalidad favorecer el flujo vehicular y garantizar la seguridad de la comunidad escolar durante los días en que la ciudad albergará los partidos de la fase de grupos.

Las clases a distancia el 11 de junio se aplicarán en todas las escuelas del estado, por lo que se diseñarán actividades que den continuidad a los contenidos previstos en la planeación didáctica de los docentes, para su realización de manera autogestiva por los alumnos.

Mientras que los días 18, 23 y 26 de junio, las actividades a distancia solo se aplicarán en los siguientes municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) debido a los partidos del Mundial 2026:

Guadalajara.

Zapopan.

Tlaquepaque.

Tlajomulco.

Tonalá.

El Salto.

Juanacatlán.

Ixtlahuacán de los Membrillos.

Zapotlanejo.

Acatlán de Juárez.

Cabe recordar que durante esos días, el Estadio de Guadalajara será sede de los partidos del Mundial: México vs. Corea del Sur el 18 de junio, el Colombia vs Congo el 23 de junio y el Uruguay vs España, el 26 de junio.

PPP