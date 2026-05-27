Confirman Clases A Distancia de la SEP en Mundial 2026: ¿Qué Días de Junio y Dónde?

Consulta las fechas en las que habrá clases a distancia en el Mundial 2026 y en qué municipios se aplicará la medida de la SEP

Conoce Qué Días de Junio Habrá Clases En Línea por el Mundial 2026Las clases a distancia aplicarán para preescolar, primaria y secundaria de la SEP. Foto: Cuartoscuro

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