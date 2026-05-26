¿Hay Clases Mañana 26 de Mayo 2026 o Se Suspenden por Lluvias? Cambia Calendario SEP por Clima

Tras las fuertes lluvias que han azotado a distintos puntos de la República en las últimas horas de este lunes, se han generado dudas de si hay clases mañana 26 de mayo 2026 o se suspenden, debido a que se han realizado cambios en el calendario escolar de SEP por motivos climáticos.

Como te hemos dado a conocer previamente, luego de que se presentaran ajustes en el calendario escolar 2025 a 2026, los cuales generaron rechazo por parte de la comunidad de padres de familia, la autoridad educativa dio marcha atrás; sin embargo, de manera estatal, las Secretarías de Educación han realizado cambios en zonas puntuales.

Parte de estos ajustes están directamente motivados por eventos meteorológicos que, se prevé, generen condiciones climatológicas que pongan en riesgo la salud de los estudiantes, sobre todo de los más pequeños.

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¿Hay clases mañana 25 de mayo 2026?

Hasta el momento, no se ha anunciado suspensión de clases este martes 25 de mayo 2026 debido a lluvias ni por cualquier otro motivo.

Sin embargo, esta semana sí habrá un día de descanso para alumnos: se trata del viernes 29 de mayo, cuando se realizará una junta de Consejo Técnico Escolar. Por ese motivo, no gozarán de este fin de semana largo los docentes y el cuerpo directivo de los planteles.

¿Cuáles son los cambios por clima en el calendario SEP?

Debido a la posibilidad que tienen las autoridades educativas estatales —es decir, la dependencia similar a la SEP en cada entidad— de fijar sus propias fechas y ajustes en el calendario escolar, en algunos estados de México se ha anunciado el fin anticipado del ciclo escolar.

Muchos de ellos han explicado que este cambio se debe a las altas temperaturas que se pronostican para los últimos días de junio.

Estos son los estados con cierre adelantado del año lectivo y sus fechas:

Colima: Fin del ciclo escolar: 25 de junio de 2026

Yucatán: Fin del Ciclo Escolar: 26 Junio 2026

Tlaxcala: Fin de Clases: 30 de junio 2026

Baja California Sur: Fin de Clases: 3 de julio 2026

Sinaloa: Fin de Clases: 10 de julio

Tamaulipas: Fin de Clases: 10 de julio

Guanajuato: Fin de Clases: 10 de julio

DMZ