¿Hay Clases Mañana 26 de Mayo 2026 o Se Suspenden por Lluvias? Cambia Calendario SEP por Clima

Debido a las fuertes lluvias que han azotado varios puntos de la república en las últimas horas, hay dudas de si se suspenden las clases este martes o se mantienen.

Conoce si hay clases mañana 25 de mayo 2026 o si se suspenden por lluvias.Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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