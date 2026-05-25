Paro de la CNTE: ¿Dónde Hay Escuelas Sin Clases por Huelga de Maestros?

Entérate aquí en qué escuelas del país no hay clases, por el paro de los maestros de la CNTE

Marcha de la CNTE hoy 25 de mayo 2026, en CDMXFoto: N+

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Hoy, miles de maestros de la CNTE marcharon en CDMX y Oaxaca. ¿Qué exigen y cómo afecta a las escuelas? Infórmate sobre el paro docente.

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