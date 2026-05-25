Paro de la CNTE: ¿Dónde Hay Escuelas Sin Clases por Huelga de Maestros?

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entraron en paro hoy, 25 de mayo de 2026, por lo que miles de estudiantes se quedaron sin clases; en N+, te decimos en qué escuelas no hay actividades por la huelga de los profesores.

En contexto: Miles de maestros de la Sección 22 de la CNTE marcharon hoy, en la Ciudad de México, y en otros estados de la República mexicana, como Oaxaca, para exigir al Gobierno federal que atienda sus peticiones.

Los maestros de la Sección 22 iniciaron un paro de labores para exigir al Gobierno federal que atienda sus demandas, previo a la huelga nacional del 1 de junio de 2026.

Entres las principales exigencias de la CNTE figura la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Los maestros de la CNTE amenazaron con bloqueos, la toma de tiendas departamentales y el cierre de oficinas públicas este martes, 26 de mayo de 2026, si no llegan a un acuerdo con el Gobierno federal.