Paro de la CNTE: ¿Dónde Hay Escuelas Sin Clases por Huelga de Maestros?
Entérate aquí en qué escuelas del país no hay clases, por el paro de los maestros de la CNTE
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Hoy, miles de maestros de la CNTE marcharon en CDMX y Oaxaca. ¿Qué exigen y cómo afecta a las escuelas? Infórmate sobre el paro docente.
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PorRedacción N+
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entraron en paro hoy, 25 de mayo de 2026, por lo que miles de estudiantes se quedaron sin clases; en N+, te decimos en qué escuelas no hay actividades por la huelga de los profesores.
En contexto: Miles de maestros de la Sección 22 de la CNTE marcharon hoy, en la Ciudad de México, y en otros estados de la República mexicana, como Oaxaca, para exigir al Gobierno federal que atienda sus peticiones.
Los maestros de la Sección 22 iniciaron un paro de labores para exigir al Gobierno federal que atienda sus demandas, previo a la huelga nacional del 1 de junio de 2026.
Entres las principales exigencias de la CNTE figura la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.
Los maestros de la CNTE amenazaron con bloqueos, la toma de tiendas departamentales y el cierre de oficinas públicas este martes, 26 de mayo de 2026, si no llegan a un acuerdo con el Gobierno federal.
Sigue en vivo las últimas noticias sobre la marcha de la CNTE de hoy, en CDMX, en el LIVEBLOG de N+.
¿En qué escuelas no hay clases por el paro de la CNTE?
Al menos 850 mil estudiantes de Oaxaca se quedaron sin clases a partir de hoy, por el paro indefinido de la Sección 22 de la CNTE.
En Oaxaca, 12,000 escuelas están sin clases desde este lunes, previo al paro nacional de la CNTE del 1 de junio de 2026.
Se espera que a la movilización de los maestros se sumen maestros de otras secciones de la CNTE.