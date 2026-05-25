Selección de Irán Dormirá en México para Poder Jugar en el Mundial 2026: ¿Por Qué?

Aquí te explicamos por qué Irán podría dormir en México para los partidos que jugará en Estados Unidos, en el Mundial 2026

Selección Nacional de Irán Mundial 2026Foto: Reuters | Archivo

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¿Sabías que Irán podría dormir en México durante el Mundial 2026? Descubre por qué la Selección no puede quedarse en Estados Unidos y cómo México se convertiría en su base.

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Selección de Irán Dormirá en México para Poder Jugar en el Mundial 2026: ¿Por Qué?