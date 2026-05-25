Selección de Irán Dormirá en México para Poder Jugar en el Mundial 2026: ¿Por Qué?

La Selección de Irán se podría quedar en México, durante su participación en el Mundial 2026, torneo que iniciará el próximo 11 de junio; en N+, te explicamos por qué dicho equipo de futbol podría dormir nuestro país, para sus partidos en Estados Unidos.

En contexto: Irán pertenece al grupo G y tiene programados sus primeros dos partidos para los días 15 y 21 de junio en Los Ángeles, California, Estados Unidos, contra Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente.

Su tercer encuentro será contra Egipto, en Seattle, el 26 de junio.

Sin embargo, existe un conflicto internacional que no permitiría que Irán llegue directamente a Estados Unidos para el Mundial 2026: La guerra.

¿Por qué la Selección de Irán podría quedarse a dormir en México?

En la conferencia mañanera de hoy, 25 de mayo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que “Estados Unidos no quiere que la Selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos”, por lo que una representación de la FIFA consultó al Gobierno de México si los jugadores pueden dormir en nuestro país “y dijimos: sí, sin problema, no tenemos ningún problema".

La mandataria mencionó que “están buscando que la sede sea en Tijuana, para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos”.

Subrayó que “nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México, entonces sí dimos esa opción y se está revisando entre Gabriela Cuevas, que es la responsable del Mundial, y Josefina (Rodríguez), que es la secretaria de Turismo, en coordinación de la FIFA, para ver cómo pernoctaría (Irán), en México”.

Sheinbaum Pardo explicó que la Selección de Irán llegaría a México y viajaría a Estados Unidos, de acuerdo con el plan de la FIFA.

Aquí puedes ver lo que dijo la presidenta Sheinbaum en la conferencia mañanera de hoy

RMT