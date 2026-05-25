Descubren Pulpo del Tamaño de Pelota de Golf: Así Es la Nueva Especie

Aquí te contamos los detalles sobre el nuevo pulpo, que es del tamaño de una pelota de golf

Pulpo del tamaño de una pelota de golfFoto: AFP

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Descubren un pulpo del tamaño de una pelota de golf en las profundidades de las Galápagos. Conoce más sobre esta nueva especie azul y sus características únicas.

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