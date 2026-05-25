Descubren Pulpo del Tamaño de Pelota de Golf: Así Es la Nueva Especie

El mundo no deja de sorprendernos: Investigadores descubrieron una nueva especie de pulpo; aquí te contamos los detalles de cómo es el ejemplar, que apenas alcanza el tamaño de una pelota de golf.

¿Cómo descubrieron el nuevo pulpo?

Un grupo de investigadores de la Fundación Charles Darwin encontró al nuevo pulpo al patrullar las aguas de las islas Galápagos, con la ayuda de un submarino equipado con una cámara, a 1,773 metros de profundidad, en el Océano Pacífico.

Los científicos se impresionaron al descubrir el pulpo y lo capturaron para poder estudiarlo, por lo que lo trasladaron a Chicago, en Illinois, Estados Unidos.

Según los expertos, cuando se descubre una nueva especie debe analizarse minuciosamente y, por lo general, la abren con bisturí, pero en esta ocasión, el procedimiento lo realizaron con rayos X, para así poder descubrir sus secretos, sin dañarlo.

¿Cómo en el nuevo pulpo?

El pulpo es muy pequeño, como del tamaño de una pelota de golf, y de color azul; pertenece a una nueva especie de Microeledone, de la familia Megaleledonidae.

Según los científicos, los miembros de los Megaleledonidae son especies endémicas del Océano Austral, alrededor de la Antártida, y se caracterizan por su gran corpulencia.

El pulpo azul de la nueva especie Microeledone galapagensis, posee "pequeños tentáculos robustos, provistos de una sola fila de ventosas, lo que lo distingue de la mayoría de los pulpos que conocemos", explicó Janet Voight, especialista en invertebrados del Field Museum de Historia Natural de Chicago, a quien consultaron los expertos de la Fundación Charles Darwin para conocer más sobre el ejemplar.

Janet Voight detalló que "entre las otras especies con tentáculos cortos y una sola fila de ventosas, se distingue por su coloración y por la piel lisa de su espalda".

El pequeño pulpo azul es "claro en la parte dorsal, pero su parte ventral es de un violeta muy oscuro”, por lo que los expertos creen “que este patrón de color le ayuda a protegerse", según la investigadora.

Voight mencionó que "si el pulpo atrapa una presa que emite luz, esto podría atraer depredadores que correrían el riesgo de comérselo. Entonces el pulpo cubre a su presa con su membrana de color oscuro y se mantiene a salvo".

Encontrar un pulpo desconocido no es algo raro, “a menudo se encuentran en aguas profundas, especialmente en lugares poco explorados. La última vez que vi uno en el mar fue en diciembre de 2023, en el Pacífico frente a Costa Rica, con el Instituto Oceánico Schmidt. Desde entonces, sé que encontraron otros; yo misma vi las fotos de uno en diciembre", contó Voight.

De acuerdo con la científica que identificó la nueva especie, “el pulpo más cercano, en cuanto a tamaño, suele vivir frente a las costas de Uruguay, en el Océano Atlántico, cerca del paralelo 37 Sur", es decir, al otro lado de Sudamérica y en otro océano.

RMT