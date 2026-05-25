¿Qué Es Cátedras de la Diáspora Mexicana? Gobierno de México Presenta Nuevo Programa

Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), presentó un nuevo programa llamado Cátedras de la Diáspora Mexicana; en N+, te explicamos de qué trata la iniciativa del Gobierno de México y cuáles son los puntos clave.

¿Qué es Cátedras de la Diáspora Mexicana?

En la conferencia mañanera de hoy, 25 de mayo de 2026, Rosaura Ruiz explicó que se trata el nuevo programa Cátedras de la Diáspora Mexicana, “orientado a fortalecer la vinculación entre investigadores e investigadoras mexicanas y mexicanos que desarrollan su trabajo en el extranjero y en el Sistema Nacional de Humanidades, Tecnología e Innovación de nuestro país”.

La titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación destacó que científicos mexicanos realizan investigaciones, desarrollan tecnología e imparten cátedra en laboratorios y universidades de prestigio internacional, luego de haberse formado en instituciones mexicanas.

La funcionaria puso como ejemplo el caso del doctor Mario Molina, ingeniero mexicano que recibió el Premio Nobel de Química 1995, por sus estudios sobre el agujero de ozono, “uno de los casos más emblemáticos de la contribución de la diáspora científica mexicana al conocimiento mundial”.

Rosaura Ruiz dijo que el programa Cátedras de la Diáspora Mexicana “forma parte de una estrategia de fortalecimiento de la cooperación internacional en ciencias, humanidades y desarrollo tecnológico”.

Subrayó que en lo que va del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, las becas al extranjero aumentaron más del doble, respecto a 2024, y en 2026, se prevé otorgar dos mil más.

Apuntó que la cooperación en ciencia, tecnología e innovación forma parte del proceso de modernización del acuerdo global entre México y la Unión Europea (UE), que firmó el pasado viernes, 22 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.

Las Cátedras de la Diáspora Mexicana son “una apuesta para construir comunidad, una comunidad científica global, vinculada con México, orgullosa de sus raíces y comprometida con el futuro del país”.

¿Cuánto dinero recibirán los investigadores mexicanos con Cátedras de la Diáspora Mexicana?

En tanto, Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, subsecretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, explicó los puntos clave del programa Cátedras de la Diáspora Mexicana y son los siguientes:

El nuevo programa Cátedras de la Diáspora Mexicana va dirigido a personas investigadores mexicanas que residen en el extranjero y que desean mantener un vínculo con México, a través de actividades académicas de formación o investigación.

Los investigadores mexicanos deberán solicitar su ingreso al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), para obtener, según la evaluación correspondiente, el reconocimiento de su nivel en el sistema.

A los investigadores se les entregará un apoyo anual de 45,000 pesos para viajar a México y así desempeñar actividades académicas.

Obtendrán reconocimiento en el SNII.

Requisitos

Personas con doctorado vinculadas con proyectos de investigación científica y humanística en México, con o sin reconocimiento vigente en el SNII.

Llenar perfil único y solicitud de la Secihti.

Carta de acogida de una Institución de Educación Superior o centro de investigación en México.

Convocatoria

La convocatoria será publicada el 5 de junio de 2026 en la página de la Secihti.

Recepción de solicitudes: Del 26 de junio al 24 de julio de 2026.

Evaluación: Del 27 de julio al 27 de agosto de 2026.

Resultados de la evaluación: A partir del 14 de septiembre de 2026.

Inicio de vigencia: Enero de 2027.

RMT