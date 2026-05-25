¿Qué Es Cátedras de la Diáspora Mexicana? Gobierno de México Presenta Nuevo Programa

Aquí te explicamos en qué consiste el nuevo programa del Gobierno de México: Cátedras de la Diáspora Mexicana

Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e InnovaciónFoto: Presidencia de México

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El Gobierno de México lanza Cátedras de la Diáspora Mexicana para unir a científicos globales con sus raíces. Entérate de los detalles y beneficios.

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