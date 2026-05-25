Onda Tropical 2 Entra A México: Lista de Estados Afectados por Lluvias

Te decimos los estados afectados por lluvias debido a la onda tropical 2 en México

Onda tropical en MéxicoFoto: N+

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Onda tropical 2 impacta México: lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas. Conoce los detalles del clima y cómo afectará a más estados.

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