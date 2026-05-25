Onda Tropical 2 Entra A México: Lista de Estados Afectados por Lluvias

Este lunes, 25 de mayo de 2026, una onda tropical se acerca a México. Te decimos los estados afectados por lluvias.

Qué es una onda tropical: Es un canal de Baja Presión que se desplaza hacia el Oeste, regularmente produce aguaceros significativos y actividad de tormentas eléctricas a su paso. Las Ondas Tropicales generan las lluvias de temporada en nuestro país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) una nueva onda tropical se desplaza sobre Centro América, acercándose a México.

Estados afectados por lluvias

De acuerdo con el SMN, la onda tropical número 2 se acerca a Chiapas, en interacción con una vaguada en altura sobre el centro del golfo de México, y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (norte, este y sur) y Chiapas (norte, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (sur) y Tabasco (este y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte), Puebla (este y sureste), Guerrero (este), Campeche (suroeste y norte) y Yucatán (norte, este y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Colima.

Por otra parte, un frente frío (fuera de temporada) sobre el noreste de México, en interacción con divergencia en altura y el ingreso de humedad del golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en entidades del noreste y oriente del país.

Pero toma en consideración que se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en:

Sinaloa (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste, sur y sureste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (centro), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

Con información de N+

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