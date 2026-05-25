Marcha de la CNTE: Momento en que Policías Evitan Ingreso de Integrantes al Zócalo CDMX

Agentes frenaron el ingreso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a la Plaza de la Constitución

Impiden avance de CNTE al Zócalo CDMX el 25 de mayo de 2026Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Policías bloquean a la CNTE en su intento de llegar al Zócalo. ¿Qué sucedió en la marcha desde el Ángel de la Independencia?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+