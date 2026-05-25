Marcha de la CNTE: Momento en que Policías Evitan Ingreso de Integrantes al Zócalo CDMX

Policías de la Ciudad de México (CDMX) evitaron el ingreso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al Zócalo capitalino, cuyos integrantes salieron en marcha desde el Ángel de la Independencia rumbo a la Plaza de la Constitución hoy, 25 de mayo de 2026.

La movilización de la CNTE se realizó de manera pacífica en Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, pero al ingresar a la calle 5 de mayo, agentes capitalinos les impidieron el paso.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) primero colocaron una grúa de tránsito para impedir el avance de la marcha, pero los manifestantes lograron pasar este filtro.

Más adelante, casi en la esquina con Filomeno Mata, los uniformados formaron una valla y con ello evitaron el avance de la movilización.

Diálogo

Sobre estos hechos, la SSC de la Ciudad de México informó que durante la manifestación, personal de la policía metropolitana les informó que, debido a las diferentes actividades que se llevan a cabo en el Zócalo capitalino, no podrían ingresar.

Pero los manifestantes que tripulaban una camioneta con equipo de sonido, al llegar a la calle Filomeno Mata y su cruce con 5 de Mayo, trataron de avanzar con el vehículo en marcha, por lo que se hizo una línea de contención.

Después de la situación, se inició un diálogo y los manifestantes hicieron un pronunciamiento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Marcha de la CNTE: Alternativas Viales para Evitar las Zonas Afectadas en CDMX

Marcha de la CNTE hoy en CDMX

Los miembros de la CNTE iniciaron su movilización desde el Ángel de la Independencia, con la demanda de que se reinstalen las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para que se dé solución a sus peticiones centrales:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones.

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

SPB