¿Por Qué Hay Marcha de la CNTE Hoy? Motivo de Manifestación de Maestros en CDMX

Conoce aquí las demandas del magisterio, así como la zona de afectación por la marcha de hoy en la Ciudad de México

Marcha de la CNTE en CDMX el Día del Maestro 2026Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La CNTE marcha hoy en CDMX: Descubre sus demandas y cómo afectará el tránsito en el centro. Infórmate y planea tu ruta.

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