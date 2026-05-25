¿Por Qué Hay Marcha de la CNTE Hoy? Motivo de Manifestación de Maestros en CDMX

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició esta semana con una nueva manifestación en calles de la Ciudad de México (CDMX), por lo que aquí te decimos las zonas afectadas por la movilización de hoy, 25 de mayo de 2026, así como las demandas de los maestros.

También puedes visitar el LIVEBLOG N+ en el que podrás conocer minuto a minuto el avance de la marcha del magisterio, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones por los bloqueos en la zona centro de la capital mexicana.

Ruta de la marcha de la CNTE

Como se indicó en la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la CNTE inició su marcha este lunes después de las 09:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los maestros partieron del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, por lo que se registraron afectaciones en la ruta de movilización: Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas (cruce) y calles del Centro Histórico.

Cabe señalar que después de avanzar por Avenida Juárez, los integrantes de la CNTE ingresaron a la calle 5 de mayo para dirigirse a la Plaza de la Constitución, pero policías capitalinos les impidieron el paso.

¿Por qué macha la CNTE hoy?

Según información de la agenda SSC, se trata de una marcha previa al paro nacional indefinido, con la finalidad de pedir lo siguiente:

Reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para que se dé solución a sus demandas centrales.

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones.

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

La SSC indicó que no se descarta que la CNTE y las organizaciones en apoyo instalen un plantón en la explanada del Zócalo, como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

Con información de N+.

spb