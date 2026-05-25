¿SEP Autoriza a Varios Estados Adelantar Fin de Clases por Calor y Mundial? Fechas por Entidad

Papás y estudiantes quieren conocer la fecha específica en la que saldrán de vacaciones de verano tras los cambios en el Calendario SEP de este ciclo escolar

Niños en Escuela. Cuándo Terminan Clases por Calor y Mundial 2026¿Ya sabes en qué Estados se adelanta el Fin de Ciclo Escolar 2025-2026 por calor y Mundial? Te decimos. Foto: Cuartoscuro.
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