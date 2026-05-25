¿SEP Autoriza a Varios Estados Adelantar Fin de Clases por Calor y Mundial? Fechas por Entidad

La confusión ha reinado entre papás y alumnos tras los recientes cambios en el Calendario del ciclo escolar 2025-2026, por lo que en N+ te aclaramos qué estados sí tienen autorizado adelantar el fin de clases, ya sea por el calor o el Mundial. Aquí tienes las fechas clave específicas para cada entidad.

Vale la pena recordar que el pasado 11 de mayo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó mantener el calendario escolar de 185 días publicado a inicios del ciclo escolar, luego de que días antes se había propuesto concluir antes las clases.

Si bien, la SEP informó que tras un intenso proceso de diálogo con las entidades se alcanzó un acuerdo nacional para concluir el ciclo escolar el 15 de julio, por lo menos 7 entidades han dado a conocer modificaciones en sus calendarios escolares por circunstancias extraordinarias.

"Se permitirá flexibilidad para las entidades que así lo requirieran altas temperaturas o los requerimientos logísticos derivados del Mundial de Futbol 2026", informó la dependencia federal.

¿Sep autoriza adelantar el fin de clases en algunas entidades federativas mexicanas? Conoce la lista completa

Tal como te dimos a conocer en una nota previa, por lo menos tres estados determinaron salir de vacaciones en junio 2026, mientras que cuatro entidades más lo harán en los primeros días de julio.

A continuación hallarás un listado con las entidades que tendrán el Fin de Clases antes del 15 de julio de 2026.

Colima:

- Fin del ciclo escolar: 25 de junio de 2026

- Descarga administrativa y festivales de cierre del ciclo escolar: 29 de junio al 1 de julio

- Descarga administrativa: 1 de julio

Yucatán:

- Fin del Ciclo Escolar: 26 Junio 2026

- Cierre administrativo escuelas: 3 de Julio 2026

Tlaxcala:

- Fin de Clases: 30 de junio 2026

Baja California Sur:

- Fin de Clases: 3 de julio 2026

- Evaluación del Tercer periodo y evaluación final: 22,23 y 24 de junio

- Registro de Calificaciones en plataforma SIE Básica: 25,26 y 27 de junio

Sinaloa:

- Fin de Clases: 10 de julio

Tamaulipas:

- Fin de Clases: 10 de julio

Guanajuato:

- Fin de Clases: 10 de julio

¿Cuándo es el Fin del Ciclo Escolar 2026 en CDMX y Edomex?

A diferencia de las entidades antes enumeradas, la Ciudad de México y el Estado de México respetarán el Calendario Escolar de 185 días presentado a inicios del ciclo 2025-2026, por lo que saldrán hasta el próximo día 15 de julio.

Para los alumnos del Valle de México, el registro de calificaciones se hará el viernes 3 de julio, mientras que el 14 del mismo mes será el registro y comunicación de los resultados de la evaluación.