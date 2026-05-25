Trump Dice que el Uranio Enriquecido de Irán Debe Entregarse a EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes 25 de mayo de 2026 en que las reservas de uranio enriquecido de Irán sean entregadas a Estados Unidos o destruidos en otro lugar bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Dichos comentarios del mandatario estadounidense los realizó a través de su red social Truth Social, en medio de las negociaciones en curso para un acuerdo con Irán, así lo expresó:

"El uranio enriquecido “¡polvo nuclear!” será entregado inmediatamente a Estados Unidos para ser repatriado y destruido o, preferiblemente, en coordinación con la República Islámica de Irán, destruido en el lugar o en otro lugar aceptable, con la Comisión de Energía Atómica, o su equivalente, como testigo de este proceso”, escribió Trump en Truth Social.

Trump no detalló si le preocupan solo los 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido en posesión de Irán o la totalidad de sus reservas de uranio enriquecido.

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La Casa Blanca confía en que pueda cerrarse en los próximos días, aunque Teherán afirmó que no es inminente.

Según filtraciones a la prensa, el pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría el dossier nuclear para una fase posterior, lo que ha generado críticas de varios senadores republicanos aliados de Trump.

El mandatario se ha dedicado el lunes a acallar las preocupaciones. Esta mañana afirmó que Irán "nunca obtendrá" un arma nuclear.

Las declaraciones fueron hechas al rendir homenaje a los 13 soldados estadounidenses muertos en el conflicto con la República Islámica, durante la ceremonia anual del Día de los Caídos celebrada en el Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington.

HVI