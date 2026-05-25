Trump Dice que el Uranio Enriquecido de Irán Debe Entregarse a EUA

El mandatario estadounidense añadió que este proceso debe contar con el acompañamiento de la Comisión de Energía Atómica

Trump Dice que Uranio de Irán Debe Entregarse a EUAEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Reuters

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Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra.

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