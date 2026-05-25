Incendio Forestal de Cerro Causa Evacuación de Escuela en Ensenada

Bomberos y corporaciones de emergencia mantuvieron resguardada la zona mientras continuaban labores de liquidación del fuego.

Incendio Forestal de Cerro Causa Evacuación de Escuela en EnsenadaFoto: Bomberos de Ensenada

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Evacuación escolar en Ensenada por incendio forestal en Valle Dorado. Bomberos y Marina luchan contra las llamas. Descubre cómo se gestionó la emergencia y las medidas tomadas.

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