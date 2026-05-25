Incendio Forestal de Cerro Causa Evacuación de Escuela en Ensenada

Elementos de la Dirección de Bomberos de Ensenada controlaron un incendio forestal registrado en el cerro de Valle Dorado, a la altura del bulevar Estancia, luego de varias horas de trabajo coordinado en la zona afectada.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, alrededor de las 12:30 horas el siniestro fue reportado como controlado, aunque continuaban las labores de liquidación total del fuego utilizando herramientas manuales como palas.

Incendio forestal en el cerro de Valle Dorado causa evacuación de escuela y cierre vial.

El incendio movilizó a distintas corporaciones de emergencia y seguridad, debido a la presencia de humo y al riesgo de propagación en el área. En el sitio trabajaron bomberos adscritos a la División Forestal, además de personal de una unidad de Valle Dorado y otra perteneciente a la Estación Norte, quienes realizaron maniobras para contener las llamas en la zona del cerro.

Durante las acciones de atención también participó una pipa de agua de la Secretaría de Marina, que brindó apoyo para reforzar las labores de combate al incendio forestal. Mientras tanto, la Coordinación Municipal de Protección Civil y elementos de la Dirección de Seguridad Pública resguardaron el perímetro para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Evacuan plantel escolar por el incendio forestal en el cerro de Valle Dorado.

Como medida preventiva ante la presencia de humo en el área, las autoridades llevaron a cabo la evacuación de un plantel escolar cercano al sitio del incendio. La acción se realizó para evitar posibles afectaciones entre estudiantes y personal educativo mientras continuaban los trabajos de control y liquidación del fuego.

Aunque el incendio fue controlado durante el mediodía, los cuerpos de emergencia permanecieron en el lugar realizando labores a pie para extinguir por completo cualquier punto activo que pudiera reavivar las llamas. Las maniobras se concentraron principalmente en las zonas de difícil acceso dentro del cerro.

Las autoridades municipales también solicitaron a la ciudadanía utilizar rutas alternas al bulevar Estancia, ya que continuaban las labores relacionadas con la atención del incendio forestal y el movimiento de unidades de emergencia en la zona de Valle Dorado.