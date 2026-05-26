Video: Ataúd Cae de Carroza Fúnebre Durante Recorrido en Colima

Un ataúd cayó de una carroza fúnebre durante un recorrido por calles en el municipio de Tecomán, Colima; así fue el momento exacto.

De acuerdo con los primeros reportes, la escena fue captada en inmediaciones del cruce de las calles Abasolo y Colegio Militar.

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“Se pasan los compañeros de la funeraria”, dijo el automovilista que presenció el instante en el que el cajón estaba tirado en plena calle.

En las imágenes se observa cuando el personal de la funeraria detiene la marcha de la unidad con la finalidad de regresar por el ataúd que salió proyectado de la camioneta

¿Cómo cayó el ataúd de la carroza fúnebre en Colima?

Una vez con el ataúd, los dos trabajadores tomaron los extremos y con dificultad lo llevaron de nuevo a la zona de la batea, en la cual no solo es común que vaya el cajón fúnebre, también los cirios, flores y otros artículos que se implementan para dar un último adiós digno a los seres queridos.

“Ya se les cayó el muerto”, dice entre risas el conductor, quien no podía creer cómo ocurrió ese hecho.

El ataúd presuntamente cayó de la carroza fúnebre debido a que no colocaron los seguros adecuadamente, por lo que al momento del frenado, la puerta trasera se abrió y el cajón salió proyectado.

Debido a que el personal a cargo escuchó el fuerte golpe, se dieron cuenta del error y se detuvieron a tan solo unos pasos de donde quedó el féretro.

Hasta el momento se desconoce si al interior del mismo había una persona fallecida o estaba vacío al momento del vergonzoso incidente.

EPP