Video: Ataúd Cae de Carroza Fúnebre Durante Recorrido en Colima

Luego de que cayera el ataúd durante su recorrido en Tecomán, el personal de la funeraria detuvo la marcha; así captaron el momento

Ataúd Cae de Carroza Fúnebre en Tecomán, ColimaFoto: Especial

Destacado

En Tecomán, Colima, un ataúd se desploma de una carroza fúnebre. El personal detiene la marcha para recuperarlo. ¿Qué falló en el recorrido?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+