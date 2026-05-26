Familiares de Paciente y Personal de Seguridad Protagonizan Pelea en ISSSTE de Morelos

Así captaron una pelea en el Hospital Centenario del ISSSTE en Morelos; así comenzó el conflicto

Video Pelea Hospital Centenario del ISSSTE, Emiliano Zapata, MorelosFoto: Especial
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+