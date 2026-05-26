Familiares de Paciente y Personal de Seguridad Protagonizan Pelea en ISSSTE de Morelos

Una pelea al interior del Hospital Centenario del ISSSTE en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, provocó la movilización de elementos de seguridad; así captaron el conflicto entre familiares de pacientes y policías.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron al interior de la clínica de alta especialidad. A través de redes sociales se dieron a conocer los videos del momento exacto en el que varias personas se enfrascaron en agresiones.

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Las imágenes que fueron captadas desde uno de los pasillos del hospital muestran a un grupo de hombres empujándose al fondo. Mientras, personal de salud y derechohabientes observan la escena sin acercarse por temor a ser involucrados.

Uno de ellos da una patada muy fuerte a un integrante del personal de vigilancia del ISSSTE, aunque otras personas intentan detener el conflicto, no lo logran.

"¡Hey, hey! Sepárenlos, sepárenlos", una mujer grita.

En otro video se observa cuando la golpiza entre los familiares del paciente y del personal de vigilancia ya se lleva a cabo en el suelo. El número de espectadores aumentó y no logran parar la riña.

Ante los gritos que se escuchan al interior del ISSSTE de Morelos, el personal de salud salió a verificar la situación con la finalidad de saber qué protocolos se iban a implementar para salvaguardar su integridad y la de los pacientes.

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¿Cómo comenzó la pelea en el ISSSTE en Morelos?

Luego de darse a conocer el video que captaron al interior del Hospital Regional de Alta Especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana", las autoridades del ISSSTE en Morelos se pronunciaron al respecto e informaron cómo ocurrieron los hechos.

A través de una Tarjeta Informativa, el ISSSTE refirió que la pelea en el Hospital Centenario en Emiliano Zapata, sucedió cuando personal de vigilancia indicó a dos personas visitantes que se debían respetar las medidas de control y seguridad del paciente.

Lo anterior, porque solamente podía entrar a las instalaciones el paciente con un acompañante. Sin embargo, los involucrados se molestaron con las indicaciones y se presentó el conflicto.

"La situación fue controlada de manera inmediata, sin afectaciones a pacientes ni a los servicios hospitalarios", refirió.

Asimismo, reprobó las conductas violentas dentro de las unidades médicas y aseguró que el caso está bajo investigación.

"(El ISSSTE) Dará seguimiento a lo ocurrido conforme a la normatividad vigente", puntualizó.

EPP