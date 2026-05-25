Caso Michelle Itzayana: Desaparece Otra Alumna de la UAEM en Morelos

La UAEM confirmó la desaparición de la alumna Michelle Itzayana Fuentes Calderón, en Yautepec, Morelos; esto sabemos del caso

Michelle Itzayana Fuentes Calderón, alumna de la UAEM está desaparecidaFoto: Google Maps
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