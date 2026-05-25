Caso Michelle Itzayana: Desaparece Otra Alumna de la UAEM en Morelos

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), confirmó la desaparición de la alumna Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años de edad, quien pertenece a esa comunidad académica; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, la adolescente fue vista por última vez este domingo 24 de mayo, en el municipio de Yautepec, Morelos. A través de un comunicado, la universidad informó que Michelle Itzayana es alumna del Sistema Universitario de Educación Mixta (SUEM).

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Asimismo, refirió que acompaña en el proceso y brinda solidaridad a su madre, Yessica Calderón Segura, quien es maestra de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI).

“Externa su más profunda solidaridad y acompañamiento a nuestra compañera académica de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI), Yessica Calderón Segura, ante la dolorosa situación que atraviesa su familia por la desaparición el pasado domingo 24 de mayo, de su hija Michelle Itzayana Fuentes Calderón”, indicó.

La UAEM informó que el caso de desaparición de la alumna Michelle Itzayana Fuentes Calderón, es investigado por las autoridades, no obstante, la institución se mantiene atenta y colabora con la información necesaria.

"La UAEM mantendrá acompañamiento institucional permanente a la familia y seguimiento puntual con las instancias responsables de la investigación"

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También refirió que esperan que pronto se localice a la alumna de la UAEM, Michelle Itzayana Fuentes Calderón.

"Mantenemos la esperanza de que nuestra alumna sea localizada a la brevedad y pueda regresar con bien a su hogar".

¿Quién es Michelle Itzayana Fuentes Calderón?

Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años de edad y estudiante de la UAEM, fue vista por última vez este fin de semana en Yautepec, Morelos.

Luego de no saber nada de ella, sus familiares de inmediato acudieron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar la denuncia correspondiente. En la ficha de búsqueda con el folio ALBAMOR/124/2026, se establece que Michelle Itzayana mide 1.50 metros de altura.

Además, su complexión es robusta, tiene tez clara, ojos negros, rasgados y cejas semipobladasa. Michelle Itzayana tiene el cabello corto, lacio y es de color café claro. No tiene alguna seña particular que ayude a su identificación.

El día de su desaparición, Michelle Itzayana Fuentes Calderón, estudiante de la UAEM, vestía sudadera color azul oscuro con la leyenda en letras blancas "FOOTBALL".

Usaba pantalón de mezclilla tipo cargo, ancho de color azul claro con bolsas en los costados. Tenis de color negro con blanco y dos pulseras de hilo color rojas (cada una en su tobillo izquierdo y derecho).

La desaparición de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, ocurre casi tres meses después de que en la UAEM se vivió mucha incertidumbre y dolor por la desaparición de Karol Toledo Gómez y Kimberly Joselin Ramos Beltrán.

Las jóvenes estudiantes de esa casa de estudios tenían grandes sueños. Con solo días de diferencia, sus vidas e historias se unieron de la peor manera: se convirtieron en víctimas de desaparición y feminicidio en México.

Por está razón, la comunidad de la UAEM está en alerta y realiza una campaña para localizar lo antes posible a Michelle Itzayana Fuentes Calderón.

EPP