Epidemia de Ébola “Extremadamente Grave” Suma 220 Muertes Sospechosas: OMS

La República Democrática del Congo enfrenta a una epidemia de ébola “extremadamente grave y difícil”, según alertó este lunes Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El funcionario pidió a los países vecinos que actúen “de inmediato”, para evitar la propagación del virus.

Hasta el momento, la OMS contabiliza 220 muertes sospechosas , así como más de 900 posibles casos.

Uganda, país vecino de la República Democrática del Congo, ha confirmado 7 casos en su territorio.

Director de la OMS viaja de emergencia a la República Democrática del Congo por gravedad de brote de ébola

La gestión del actual brote de ébola e ha convertido en un severo reto para las autoridades sanitarias de la RDC. Entre los factores que han contribuido al avance de la epidemia están la detección tardía de los primeros casos, pues sus síntomas puede confundirse con otras enfermedades, así como la inseguridad en las regiones afectadas.

Además, este brote fue causado por la cepa Bundibugyo, para la que no existe cura o vacuna. Ante la difícil gestión del brote, se han reunido de emergencia funcionarios de la OMS y de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Al respecto, Tedros Adhanom Ghebreyesus declaró:

“Estamos intensificando las operaciones con carácter de urgencia, pero por el momento la epidemia avanza más rápido que nosotros”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. OMS Descartó Riesgo Mundial por Brote de Ébola en República Democrática del Congo

El director no dudó en advertir sobre la gravedad de la epidemia a los vecinos de la República Democrática del Congo, que son especialmente vulnerables al brote:

“Los países limítrofes con RDC están en riesgo especialmente alto y deberían actuar de inmediato”.

Además de la RDC y Uganda, diez países del continente están en riesgo por este brote, según señalaron los CDC.

¿Cuántas personas han muerto por la epidemia de ébola?

Los funcionarios de la OMS decidieron viajar a la RDC después de que se rebasaran los 900 casos sospechosos. Además, se han registrado más de 220 muertes atribuidas al virus del ébola.

Chikwe Ihekewazu, director de emergencias sanitarias de la OMS, declaró en conferencia de prensa que el retraso en la detección del brote “significa que ahora estamos intentando alcanzar una epidemia que avanza muy rápidamente”. Los síntomas iniciales del ébola pueden confundirse con otros males, como la influenza y la malaria.

Solo a medida que avanza el cuadro, aparecen síntomas característicos y graves, como el daño renal y la falla hepática. La letalidad suele ser alta entre los pacientes que desarrollan la fiebre hemorrágica.

Además de la ausencia de vacunas, así como la dificultad de conseguir un diagnóstico oportuno, se debe sumar la desconfianza de la población, quien ya han protagonizado dos incidentes con las autoridades sanitarias, en una región marcada por el conflicto armado y la inseguridad.