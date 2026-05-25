Epidemia de Ébola “Extremadamente Grave” Suma 220 Muertes Sospechosas: OMS

Funcionarios de la OMS acuden de emergencia a RDC para enfrentar epidemia de ébola

Trabajador sanitario en epidemia de ébola en RDCTrabajador sanitario en epidemia de ébola en RDC. Foto: AFP

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Alerta en la RDC: el ébola avanza rápidamente con 220 muertes sospechosas. La OMS pide acción urgente a países vecinos para frenar la epidemia.

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