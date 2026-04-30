Hallan Papiro con Fragmento de la Ilíada en Momia Egipcia de hace Mil 600 Años

Investigadores de la Universidad de Barcelona hallaron un papiro con un fragmento de la Ilíada en una momia egipcia. Es la primera vez que se encuentra un texto literario colocado adrede en este contexto funerario.

Compuesto hacia el año 750 antes de Cristo, la Ilíada es el poema épico más importante de la cultura griega, que narra el asedio a Troya .

es el poema épico más importante de la cultura griega, que narra el asedio a . El poema épico de Homero se concentra en el episodio que sigue a la cólera de Aquiles y se detiene tras los funerales de Héctor.

En Egipto, aun en la época romana, era común que las momias llevaran papiros con textos religiosos.

Noticia relacionada: ¿Existió Odiseo? Esta Es la Historia detrás de ‘Odissey’, la Nueva Película de Christopher Nolan

La leyenda de la Ilíada vive a través de los muertos

Hace aproximadamente 3 mil 200 años, una ciudad ubicada en Anatolia fue asediada y después quemada hasta sus cimientos. El episodio inspiró siglos más tarde la más grande historia contada por los griegos.

Hacia el siglo VIII antes de Cristo, Homero compuso la Ilíada, el largo poema épico que cuenta una parte de la guerra de Troya. Pero hay una peculiaridad: Homero narraba las batallas de una civilización perdida. Mientras que él era un griego arcaico, la guerra provocada por el rapto de Helena habría sido protagonizada por la civilización micénica, ubicada en la misma península, pero con siglos y escrituras de diferencia.

Hoy sabemos que sí ocurrió el largo asedio de una ciudad en Asia Menor, que se correspondería con Troya. No se sabe aún si esta guerra fue emprendida por una coalición griega, como narra el poema.

Lo que también sabemos es que este poema marcó las culturas posteriores a la caída de la civilización micénica. Mientras que Hesíodo creía que la guerra de Troya marcaba el inicio de la enemistad entre Grecia y Oriente, tanto helenos como romanos encontraban en este relato un modelo de valentía y honor, que en griego se denominaba areté.

Video: Encuentran Momia Más Antigua de Egipto

El poema sería tan importante que hubo quien decidió que le acompañara en el más allá. Así lo ha demostrado un equipo de arqueólgos comandado por la egiptóloga española Núria Castellano, de la Universidad de Barcelona. Los investigadores hallaron una momia con un papiro que incluye un fragmento de la Ilíada.

El papiro se ubicaba en el abdomen del difunto y era parte del ritual de embalsamamiento. Lo llamativo es que las momias solían portar papiros con textos religiosos, pero no textos literarios.

La tumba, que tiene mil 600 años de antigüedad, se ubica en la antigua ciudad de Oxirrinco, 190 kilómetros al sur de El Cairo. Cabe destacar que no se trata del Egipto de los faraones, sino de aquel que ya pertenecía a Roma y que antes había sido de dominio griego. No obstante, la momificación se había mantenido entre los rituales funerarios.

Papiro encontrado en momia egipcia incluía el segundo canto de la Ilíada

La campaña que dio con este descubrimiento se realizó entre enero y febrero del 2026. La excavación descubrió un complejo funerario compuesto por tres cámaras en las que se hallaron momias de la época romana, así como sarcófagos de madera decorados.

El fragmento hallado en el abdomen de la momia se corresponde con el canto segundo de la Ilíada, conocido como el “Catálogo de las naves”, donde se enlistan las tropas griegas que asedian a Troya. Al respecto, el filólogo Ignasi-Xavier Adiego, quien participó en la identificación y análisis del texto, declaró en un comunicado:

“Esta no es la primera vez que encontramos papiros griegos, empaquetados, sellados e incorporados al proceso de momificación, pero hasta ahora, su contenido era principalmente mágico“.

El especialista añadió que en esta área se han encontrado textos de gran importancia desde el siglo XIX:

“Además, cabe destacar que, desde finales del siglo XIX, se ha descubierto un gran número de papiros en Oxirrinco, incluyendo textos literarios griegos de gran importancia, pero la verdadera novedad reside en encontrar un papiro literario en un contexto funerario”.

A más de 3 mil años, seguimos recordando las historias inspiradas por la guerra de Troya. Las generaciones, griegas, romanas y modernas, continuaron leyendo los versos de Homero, con la intensidad suficiente como llevárselos a la tumba.

Hay un verso de la propia Ilíada que refleja la conexión entre todas las generaciones que siguen embelesadas por la leyenda de Aquiles. En el canto sexto, dos combatientes se reconocen en el campo de batalla, pese ubicarse en ejércitos enemigos.

Diomedes y Glauco se saludan y concluyen que sus familias estaban unidas por la amistad. Ante la unión, deponen las armas y se dan la mano. Sobre este encuentro inesperado Homero señala que todos pertenecemos a la misma rama de un mismo árbol: “Como las generaciones de hojas son las humanas”.

Historias recomendadas: