¿Existió Odiseo? Esta Es la Historia detrás de ‘Odissey’, la Nueva Película de Christopher Nolan

Se ha revelado el primer tráiler de Odissey, la nueva película de Christopher Nolan, que está basada en el poema épico de Homero. ¿Pero ocurrió la guerra de Troya? ¿Odiseo existió o solo es un personaje mitológico? Aquí las respuestas sobre los hechos históricos detrás de esta epopeya.

¿Ocurrió la guerra de Troya?

Para hablar de la guerra de Troya primero hay que remontarse a qué civilización vivía por entonces en lo que hoy llamamos Grecia. En el punto más alto de la Era de Bronce, en el mar de Egeo prosperó al civilización micénica.

Este pueblo contaba con una escritura administrativa, llamada Lineal B, muy diferente al posterior alfabeto griego, aunque sí hablaba una versión anterior del idioma helénico. Además, esta civilización ya había desarrollado la idea de las ciudades-estado, aunque gobernadas por reyes y no por democracias como la que vivió Atenas en su mayor esplendor.

Por siglos se consideró que la guerra de Troya, el hecho mayor de la historia de la civilización micénica, era meramente una leyenda. Esto cambió cuando el empresario y arqueólogo aficionado Heinrich Schliemann acudió a Turquía a excavar en lo que suponía era el emplazamiento histórico de Troya.

Fotograma de Odissey de Christopher Nolan, donde aparece el Caballo de Troya. Foto: IMDb

Sus excavaciones, como se narra en El toro de Minos, de Leonard Cottrell, dieron un giro en los estudios sobre las leyendas griegas: el aficionado descubrió los restos de varias ciudades, construidas las unas sobre los restos de las anteriores, que coincidían con gran parte de lo descrito en la Ilíada.

Aunque estas excavaciones causaron daños irreversibles en el patrimonio, abrieron la puerta a la investigación sobre los hechos históricos detrás de la guerra de Troya.

Eric Cline, en La guerra de Troya: una muy pequeña introducción, señala que la guerra de Troya hoy se considera una leyenda basada en hechos históricos. La guerra que inspiró las historias habría ocurrido hacia el siglo XIII antes de Cristo.

La caída del mundo de Odiseo y el papel de los pueblos del mar

Como puede notarse, la guerra de Troya ocurrió 800 años antes de la época clásica de Grecia. En medio ocurrió, primero, la caída de la civilización micénica. Hacia finales del siglo XII, antes de Cristo, el Mediterráneo sufrió varias tribulaciones que culminaron con la caída de varias de las civilizaciones que medraron a su alrededor.

Tanto egipcios como hititas como chipriotas narraron la legendaria llegada de “los pueblos del mar”. Según cuenta en el libro 1177 B.C., Eric H. Cline narra que algunos pueblos repelieron a estos invasores llegados del mar, mientras que otros pueblos mediterráneos sucumbieron a la invasión.

Mapa del recorrido que hizo Ulises por el Mediterráneo, según la Odisea. Foto: Wikicommons

La tierra que hoy es Grecia se sumió en el silencio: los registros escritos se detuvieron en aquel año y no reaparecieron hasta la Grecia arcaica, en la época de Homero. Este renacimiento de la civilización griega ocurrió varios siglos más tarde y con otro alfabeto, aquel que los griegos adaptaron a partir del fenicio y que la mitología atribuye a Cadmo.

Algo de la historia de los “pueblos del mar” asoma en la propia Odisea. El propio Odiseo, tras los diez años de la guerra de Troya, vagó durante otros diez años por el Mediterráneo antes de volver a Ítaca.

Otro personaje importante de la guerra de Troya, Menelao, admite en la Odisea que después de la guerra se dedicó a la piratería. Es decir, algunos de los pueblos micénicos que pelearon en Troya habrían podido ser parte de los mismos “pueblos del mar” que padecieron otras civilizaciones.

También cabe señalar que las invasiones no fueron las únicas desgracias vividas en el Mediterráneo durante el siglo XII. Los hititas, por ejemplo, padecieron una grave hambruna debido a las sequías en la región. Además, la producción de cobre en Chipre sufrió una disrupción.

También la producción de estaño, el otro metal esencial para el bronce, sufrió una caída en su producción. Las civilizaciones del Mediterráneo dependían del comercio y vieron cómo su cadena de abastecimiento quedó disuelto en aquella época.

Ulises y las sirenas, cuadro de Herbert James Draper. Foto: Wikicommons

¿Entonces la Odisea sí está basada en hechos históricos?

Como explica Moses Finley en El mundo de Odiseo, puede inferirse mucho de cómo vivía la civilización micénica a partir de las historias del Ciclo Troyano. Por ejemplo, el papel de Helena sería más profundo que la mera huida de una reina.

Según explican autores como Finley, en las civilizaciones micénicas el poder era ejercido por el rey, pero detentado por la reina, por lo que la partida de Helena dejaba sin poder a Menelao. De ahí que el rapto de Helena desencadenara una guerra entre aqueos y troyanos.

Las historias de Ulises, como le llamaban los romanos al rey de Ítaca, y de los demás personajes de la Ilíada y la Odisea están basadas en las figuras de reyes, mercenarios y guerreros micénicos, cuya fama fue reformulada por los griegos arcaicos, más de cuatro siglos después. Es decir, Odiseo acaso no existió, pero su leyenda tiene visos de verdad.

¿Qué leer si quiero saber más sobre la historia de Ulises?

Por supuesto, cualquier interesado en la guerra de Troya y la película Odissey de Christopher Nolan pueden repasar la Ilíada y la Odisea. Sin embargo, algunos de estos títulos también podrán ser de su interés:

Moses Finley, El mundo de Odiseo, FCE

Leonard Cottrell, El toro de Minos, FCE

Eric H. Cline, 1177 B.C., Princeton

Eric H. Cline, Troyan War: A Very Short Introduction, Oxford

Sylvain Tesson, Un verano con Homero, Taurus

