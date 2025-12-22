Un Gato Negro Se Roba la Celebración en Stonehenge por el Solsticio de Invierno 2025

En Stonehenge cientos de personas se dieron cita para celebrar el solsticio de invierno. Pero hubo un anfitrión inesperado que se robó la celebración por el fenómeno astronómico: un gato negro.

Gato negro se roba el solsticio en Stonehenge

Al sur de Inglaterra se ubica Stonehenge, un monumento que data del Neolítico y que fue empleado como un observatorio astronómico. Una de sus peculiaridades es que la luz del Sol pasa por en medio de dos pilares durante el solsticio de verano, al amanecer.

Aunque este fenómeno no se repite durante la llegada del invierno, esto no ha disuadido a cientos de personas de celebrar la llegada del solsticio el pasado 21 de diciembre. No obstante, este año un protagonista inesperado se robó enteramente la celebración en el sitio arqueológico: un gato negro.

Gato negro se roba la celebración del solsticio en Stonehenge. Foto: X @catshouldnt

En las imágenes que circularon en redes sociales se aprecia a un gato negro subido a una de las rocas que componen el sitio arqueológico. En la grabación, los presentes admiran al gato mientras este se estiraba en lo alto de la roca.

En el video se escucha a una mujer que se pregunta si aquel gato negro “es un dios”, lo que causa risas entre los presentes. El video del gato negro siendo adorado en Stonehenge causó revuelo en redes sociales. Tanto en X como en Reddit, suscitó cientos de comentarios entusiastas por parte de los usuarios.

En X, un usuario escribió al respecto:

Veo esto como un buen augurio para 2026. Si el gato así lo dice así será.

Winter solstice at stone henge

Stonehenge, el sitio arqueológico del Neolítico que sigue siendo un misterio científico

Stonehenge es uno de los más importantes sitios arqueológicos del Reino Unido. Su construcción, que comenzó hace 5 mil años, ha cautivado a generaciones de arqueólogos, que han batallado para explicar tanto la finalidad de Stonehenge, como la forma en que se construyó.

Entre los principales enigmas alrededor de este sitio, está la forma en que se transportaron las rocas usadas en su construcción. Se sabe, por ejemplo, que la piedra del altar de Stonehenge viajó más de 300 kilómetros desde Milford Haven, en el extremo oeste de Gales.

Celebración del solsticio en Stonehenge convoca a cientos. Foto: Reuters

Además de fascinar a los científicos, la construcción de Stonehenge también ha sido materia de ficción. Recientemente, el célebre autor galés Ken Follett publicó la novela El círculo de los días, donde ficcionaliza la edificación del recinto.

