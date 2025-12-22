Primer tráiler de La Odisea: La Nueva y Ambiciosa Película de Christopher Nolan

Christopher Nolan encendió la conversación sobre cine con el primer adelanto de La Odisea (The Odyssey), la ambiciosa adaptación que Christopher Nolan hace del clásico relato épico de Homero.

¿De qué se trata The Odyssey?

La historia sigue a Odiseo, el legendario héroe griego interpretado por Matt Damon, en el tortuoso camino de regreso a Ítaca tras el final de la Guerra de Troya. En febrero, el estudio ya había despertado expectativas al revelar la primera imagen oficial del actor caracterizado para el papel.

Damon encabeza un elenco de alto calibre que incluye a Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Mia Goth, Benny Safdie, Jon Bernthal y John Leguizamo, entre otros. Nolan no solo dirige el proyecto, sino que también firma el guion y lo produce junto a su esposa y socia creativa, Emma Thomas.

Trailer de The Odyssey

El tráiler ofrece un vistazo a la odisea literal del protagonista: Odiseo aparece naufragando con su ejército y enfrentando un viaje de regreso marcado por peligros constantes. Las imágenes incluyen escenas dentro del mítico caballo de Troya, ya anticipadas en un clip exclusivo de seis minutos proyectado en funciones IMAX de 70 mm antes de Sinners y One Battle After Another, así como secuencias del héroe cruzando tierras inhóspitas, navegando mares embravecidos y adentrándose en cuevas, una de ellas habitada por una criatura de dimensiones inquietantes. También se aprecian breves apariciones de Tom Holland como Telémaco, el hijo de Odiseo, y de Anne Hathaway en el papel de Penélope.

Universal anunció en diciembre que el rodaje se llevaría a cabo en distintas locaciones alrededor del mundo y que utilizaría una nueva tecnología cinematográfica desarrollada para IMAX. Durante CinemaCon, el ejecutivo del estudio Jim Orr adelantó que el público puede esperar una obra cinematográfica visionaria y excepcional, digna incluso del orgullo del propio Homero.

John Leguizamo, parte del reparto, describió a Nolan como “un cineasta independiente con un presupuesto descomunal”, subrayando su forma de trabajar alejada de las imposiciones tradicionales de los estudios.

El antecedente más reciente del director es Oppenheimer, éxito rotundo de taquilla y crítica que obtuvo siete premios Óscar en 2024. En una entrevista con Variety en 2023, Nolan confesó no tener claro cuál sería su siguiente proyecto tras esa película, aunque aseguró que cualquier obra futura debía sentirse completamente suya y atravesar un proceso creativo profundamente personal.

La Odisea tiene previsto su estreno en cines el próximo 17 de julio.

