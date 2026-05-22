¿Qué Significa Elevar a “Muy Alto” el Riesgo por Ébola? OMS Explica Semáforo Epidemiológico

La OMS elevó a “muy alto” el riesgo que presenta la epidemia del ébola en República Democrática del Congo, es decir, se trata del nivel máximo de alerta sanitaria por los contagios, pero, ¿cómo se verá reflejado esto en el mundo?

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El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dio a conocer el aumento en el nivel del peligro.

"La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se propaga rápidamente", declaró en conferencia de prensa.

Asimismo, indicó que se tuvo que evaluar el riesgo, el cual se cataloga a nivel regional, nacional y mundial.

“Actualmente estamos revisando nuestra evaluación de riesgos para calificarlo de ‘muy alto’ a nivel nacional, ‘alto’ a nivel regional y ‘bajo’ a nivel mundial", explicó.

¿Qué significa el riesgo “muy alto” por ébola?

Es importante destacar que “muy alto” es “el nivel de riesgo más elevado”. Además, la OMS reiteró que el virus se propaga “muy rápido”, hasta el momento se reportan 750 casos sospechosos y al menos 177 muertes.

La OMS no tiene como tal un semáforo epidemiológico, en el que se establezcan colores para definir la gravedad de la situación sanitaria. Sin embargo, la OMS usa un marco técnico llamado “Evaluación Rápida de Riesgos (RRA)”, entonces emite información o alertas individuales para cada enfermedad.

Entonces, cuando las autoridades realizan una RRA ante un virus o brote activo, como es el caso del ébola, se asignan niveles: bajo, moderado, alto o muy alto.

Si por una enfermedad o virus hay riesgo “muy alto”, las autoridades consideran lo siguiente:

Hay alta probabilidad de propagación imprevista:

Esto quiere decir que el patógeno o virus está demostrando una transmisión comunitaria sostenida, eficiente, o sea, de fácil contagio de persona a persona y con una velocidad que podría rebasar fronteras de manera inmediata o que ya se encuentra diseminado en múltiples regiones.

Gravedad del impacto en la salud pública:

Las consecuencias clínicas son severas por el nivel de contagios. Esto implica que haya un aumento en hospitalizaciones, complicaciones graves en la población vulnerable o un índice de letalidad que pone en riesgo la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios locales o globales.

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