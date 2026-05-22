¿Dónde Surgió el Brote de Ébola que Causó Epidemia? La OMS Alerta por "Riesgo Muy Alto"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó por el aumento de casos de ébola y calificó la situación como de "riesgo muy alto", debido al crecimiento de contagios y las dificultades para contener el brote en la República Democrática del Congo (RDC).

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que el epicentro del brote se localiza en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, donde se han desplegado equipos adicionales y personal militar para apoyar a las comunidades afectadas.

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OMS reporta decenas de casos confirmados de ébola

Según la información difundida por el titular de la OMS, hasta el momento se han confirmado 82 casos de ébola y siete fallecimientos en territorio congoleño.

Sin embargo, las autoridades sanitarias consideran que la epidemia podría ser mayor, ya que actualmente existen cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas relacionadas con la enfermedad.

El organismo internacional indicó que la violencia y la inseguridad en algunas zonas de la República Democrática del Congo han dificultado las acciones de respuesta y atención médica.

Por ello, la OMS envió personal adicional a Ituri, considerada la zona más afectada por el brote, con el objetivo de fortalecer el apoyo sanitario y comunitario.

Respecto a Uganda, la OMS señaló que la situación permanece estable. Hasta ahora se reportan dos casos confirmados y un fallecimiento, sin nuevos contagios ni muertes adicionales registradas recientemente.

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