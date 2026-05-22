¿Hay Marcha del IPN Hoy? Estudiantes se Manifiestan en Esta Zona de CDMX

Hoy, 22 de mayo de 2026, se tiene prevista una marcha del estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), en N+ te decimos en qué zona se manifestarán.

Una de las concentraciones será encabezada por la Asamblea Estudiantil de la Escuela Superior de Economía (ESE), mientras que otro grupo realizará actividades con motivo del aniversario de una organización estudiantil del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 12.

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Estudiantes del "Poli" tendrán mesa de trabajo

La Asamblea Estudiantil de la Escuela Superior de Economía del IPN convocó a una reunión este viernes a las 15:00 horas en el Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz”, ubicado en Manuel Carpio y Circuito Interior Instituto Técnico Industrial, colonia Agricultura, alcaldía Miguel Hidalgo.

Entre las demandas que plantearán los estudiantes se encuentran:

Garantía de no represalias.

Transparencia presupuestal.

Planeación académica.

Calidad docente.

Los estudiantes sostendrán una mesa de trabajo con autoridades de la Escuela Superior de Economía, la cual tendrá carácter resolutivo.