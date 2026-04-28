¿Por Qué Cambia Tanto el Clima en México? Esta Es la Explicación por Lluvias y Calor

En los últimos días, habitantes de la CDMX y otras regiones del país han experimentado cambios bruscos con mañanas calurosas, tardes con tormentas e incluso granizadas, si este comportamiento del clima te ha generado dudas, en N+ te compartimos la explicación de las lluvias y el calor de un día para otro.

En entrevista para N+, el doctor Alejandro Jaramillo Moreno, investigador del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático de la UNAM, detalló por qué cambia tanto el clima, lo que deriva de contrastes de la temporada de transición entre primavera y verano, aunque este año presentan características particulares.

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Durante esta época del año, México atraviesa una fase en la que coinciden días calurosos y la presencia ocasional de frentes fríos. Esta combinación provoca variaciones rápidas en el estado del tiempo.

“Es normal que haya días muy cálidos y, de pronto, lluvias. Esto ocurre porque todavía llegan frentes fríos que generan condiciones para precipitación”, explicó el especialista.

Esto significa que episodios de lluvia en abril no indican necesariamente el inicio de la temporada, sino fenómenos aislados propios de la transición invernal.

En ese sentido, previamente en N+ te decimos qué pasa con las precipitaciones: ¿Se Adelantó la Temporada de Lluvias en CDMX? Experto Explica Qué Está Pasando con el Clima.

Aunque recientemente se han registrado precipitaciones intensas en la CDMX y otras partes del país, el experto aclaró que la temporada de lluvias no se ha adelantado.

En México, este periodo comienza entre mayo y junio, cuando se vuelven más frecuentes.

Sin embargo, el experto especificó que el cambio climático sí está modificando algunos patrones: "Lo que observamos con mayor certeza es que los eventos extremos, como lluvias intensas o sequías, son cada vez más frecuentes o más intensos", señaló.

Esto pasa con "El Niño" y "La Niña"

Uno de los factores determinantes este año es la transición del fenómeno de La Niña hacia El Niño, lo que genera mayor inestabilidad en la atmósfera. Este cambio favorece que haya variaciones más frecuentes en el clima, como alternancia entre calor y lluvia en periodos cortos.

Además, podría tener implicaciones en la próxima temporada de ciclones, ya que "si se desarrolla El Niño, se espera mayor actividad de huracanes en el Pacífico mexicano", explicó el investigador. También, en N+ te detallamos qué pasa con este fenómeno climático: Fenómeno de ‘El Niño’ en 2026: ¿Qué Es y Qué Tan Fuerte Puede Ser este Año en México?.

Cabe señalar que el especialista también destacó que existe una percepción creciente entre la población sobre estos cambios, en parte por la falta de familiaridad con los ciclos meteorológicos.

Aún así, insistió en que, aunque algunos patrones son normales, este año presenta mayor actividad climática, lo que intensifica la sensación de inestabilidad.

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Con información de Fanny Padilla, N+.

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