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¿Está tu Alcaldía? Lista de Lugares Donde Subirá Más la Temperatura Hoy por Ola de Calor en CDMX

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Entérate en qué zonas va hacer más calor hoy, en Ciudad de México

Ola de calor en CDMX

Ola de calor en CDMX. Foto: N+

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Varios estados de la República mexicana atraviesan por una intensa ola de calor y la Ciudad de México no es la excepción; aquí te decimos qué zonas de CDMX van a tener las temperaturas más altas hoy, 28 de abril 2026.

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¿Por qué hace tanto calor?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un anticiclón en niveles medios de la atmósfera preserva un ambiente extremadamente caluroso y mantiene la actual ola de caloren gran parte del territorio nacional.

Según el pronóstico del SMN para hoy, en CDMX se prevén temperaturas máximas de entre 31 y 33 grados centígrados, con posibilidad de lluvias por la tarde.

Se espera que la ola de calor se mantenga a lo largo de la semana y según el Gobierno de la Ciudad de México, en la capital del país terminará el 30 de abril de 2026. 

Video: Clima Hoy en México del 28 de Abril 2026 con Raquel Méndez: Ola de Calor en CDMX

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¿Dónde hay más calor hoy?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y protección Civil (SGIRPC) lanzó una alerta amarilla por las altas temperaturas que se van a sentir hoy en varias zonas de CDMX, entre ellas las siguientes alcaldías:

  1. Álvaro Obregón
  2. Azcapotzalco
  3. Benito Juárez
  4. Coyoacán 
  5. Cuauhtémoc
  6. Gustavo A. Madero (GAM)
  7. Iztacalco 
  8. Iztapalapa
  9. Miguel Hidalgo 
  10. Venustiano Carranza
  11. Xochimilco

En estas 11 alcaldías se van a registrar entre 30 y 32 gradaos centígrados, entre las 13:00 y las 18:00 horas, según el reporte meteorológico de la SGIRPC.

Lista de alcaldías con temperaturas máximas

A continuación, en N+ te damos la lista de las todas las alcaldías de CDMX con las temperaturas máximas que se van a registrar hoy, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

  1. Álvaro Obregón: 28 grados.
  2. Azcapotzalco: 32 grados.
  3. Benito Juárez: 30 grados.
  4. Coyoacán: 32 grados.
  5. Cuajimalpa: 27 grados. 
  6. Cuauhtémoc: 31 grados.
  7. Gustavo A. Madero: 32 grados.
  8. Iztacalco: 31 grados.
  9. Iztapalapa: 30 grados.
  10. Magdalena Contreras: 27 grados.
  11. Miguel Hidalgo: 31 grados.
  12. Milpa Alta: 27 grados.
  13. Tláhuac: 28 grados.
  14. Tlalpan: 27 grados.
  15. Venustiano Carranza: 30 grados.
  16. Xochimilco: 27 grados.  

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Con información de N+.

RMT

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