¿Está tu Alcaldía? Lista de Lugares Donde Subirá Más la Temperatura Hoy por Ola de Calor en CDMX
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Entérate en qué zonas va hacer más calor hoy, en Ciudad de México
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Varios estados de la República mexicana atraviesan por una intensa ola de calor y la Ciudad de México no es la excepción; aquí te decimos qué zonas de CDMX van a tener las temperaturas más altas hoy, 28 de abril 2026.
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¿Por qué hace tanto calor?
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un anticiclón en niveles medios de la atmósfera preserva un ambiente extremadamente caluroso y mantiene la actual ola de calor, en gran parte del territorio nacional.
Según el pronóstico del SMN para hoy, en CDMX se prevén temperaturas máximas de entre 31 y 33 grados centígrados, con posibilidad de lluvias por la tarde.
Se espera que la ola de calor se mantenga a lo largo de la semana y según el Gobierno de la Ciudad de México, en la capital del país terminará el 30 de abril de 2026.
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¿Dónde hay más calor hoy?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y protección Civil (SGIRPC) lanzó una alerta amarilla por las altas temperaturas que se van a sentir hoy en varias zonas de CDMX, entre ellas las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero (GAM)
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
En estas 11 alcaldías se van a registrar entre 30 y 32 gradaos centígrados, entre las 13:00 y las 18:00 horas, según el reporte meteorológico de la SGIRPC.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde del martes 28/04/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx, @A_VCarranza y… pic.twitter.com/94UE9pZNHP— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 28, 2026
Lista de alcaldías con temperaturas máximas
A continuación, en N+ te damos la lista de las todas las alcaldías de CDMX con las temperaturas máximas que se van a registrar hoy, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
- Álvaro Obregón: 28 grados.
- Azcapotzalco: 32 grados.
- Benito Juárez: 30 grados.
- Coyoacán: 32 grados.
- Cuajimalpa: 27 grados.
- Cuauhtémoc: 31 grados.
- Gustavo A. Madero: 32 grados.
- Iztacalco: 31 grados.
- Iztapalapa: 30 grados.
- Magdalena Contreras: 27 grados.
- Miguel Hidalgo: 31 grados.
- Milpa Alta: 27 grados.
- Tláhuac: 28 grados.
- Tlalpan: 27 grados.
- Venustiano Carranza: 30 grados.
- Xochimilco: 27 grados.
Consulta el #PronósticoDelTiempo para mañana en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/rlosSEzRm6— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 28, 2026
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Con información de N+.
RMT