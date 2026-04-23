¿Quiénes Son los Artistas Más Escuchados en Spotify? Top 10 de la Primera Lista de Popularidad
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Entérate aquí cuáles son los artistas, las canciones y los álbumes mas escuchados en la historia de Spotify
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Si eres amante de la música, esta información te interesa: Resulta que Spotify reveló, por primera vez, la lista de los artistas más escuchados en los 20 años de historia de la aplicación de streaming; en N+, te decimos quiénes son las estrellas musicales que aparecen el top 10, que también reconoce las mejores canciones y álbumes.
Spotify señaló que las listas de los artistas, las canciones y los álbumes más escuchados se elaboró con los datos acumulados durante años de escucha de cientos de millones de usuarios en todo el mundo.
Dichas listas, reúnen contenidos que “no solo triunfaron en su momento, sino que han perdurado en el tiempo hasta convertirse en parte del día a día de millones de personas” hasta abril de 2026, destacó Spotify.
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Top 10 de los artistas más escuchados en Spotify
De acuerdo con la primera lista de los artistas más escuchados, que fue publicada hoy, 23 de abril de 2026, por Spotify, los cantantes que figuran en el top 10 son las siguientes:
- Taylor Swift
- Bad Bunny
- Drake
- The Weekend
- Ariana Grande
- Ed Sheeran
- Justin Bieber
- Billie Eilish
- Eminem
- Kanye West
Top 10 de las canciones más escuchadas en Spotify
Las 10 canciones más escuchadas en la historia de Spotify son las siguientes:
- Blinding Lights: The Weekend
- Shape of You: Ed Sheeran
- Sweater Weather: The Neighbourhood
- Starboy: The Weeknd y Daft Punk
- As It Was: Harry Styles
- Someone you Loved: Lewis Capaldi
- Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse: Post Malone and Swae Lee
- One Dance: Drake, Wizkid, and Kyla
- Perfect: Ed Sheeran
- STAY: The Kid LAROI and Justin Bieber
Top 10 de los mejores álbumes
En cuanto a la lista de los 10 álbumes más escuhados, Spotify enlistó los siguientes:
- Un Verano Sin Ti: Bad Bunny
- Starboy: The Weeknd
- ÷ (Deluxe): Sheeran,
- Sour: Olivia Rodrigo
- After Hours: The Weeknd
- SOS: SZA
- Hollywood’s Bleeding: Post Malone
- Lover: Taylor Swift
- AM: Arctic Monkeys
- WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?: Billie Eilish
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Con información de N+.
RMT