Café Tacvba Pide Bajar su Catálogo Musical de Spotify; Acusa que Con Regalías Financian Guerras.

La banda de rock Café Tacvba pidió a las disqueras Universal Music México y Warner Music México que sea bajado su catálogo musical de Spotify, pues acusó que con las regalías obtenidas en la plataforma se financian guerras.

Rubén Albarrán, vocalista del grupo, informó de la situación en un video publicado en sus cuentas oficiales de redes sociales y afirmó que entregó la petición a las compañías en días pasados.

Hola, amigos. Soy Rubén Albarrán. Para informarles que en días pasados he entregado de parte de Café Tacvba una carta, tanto a Universal Music como Warner Music México, solicitándoles que se baje el catálogo de Café Tacvba de la plataforma Spotify

El cantante dijo que la música debe apoyar al pueblo y no usarse para generar ingresos que petrocinen conflictos armados.

La música debe tener significado y debe de apoyar a los pueblos y darles fuerza y no queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sean utilizadas para patrocinar guerras y acciones por demás reprobables

En su post, Albarrán explicó que acudió a WMM y UMM, pues por contrato tienen el derecho de explotación del catálogo de Café Tacvba.

¿Cuáles son las otras razones de Café Tacvba?

El líder de la banda señaló que a través de "Stupidfy", como definió a la plataforma, se contraviene la visión artística de la banda, así como la ética personal de los integrantes, aunque señaló motivos adicionales.

Entre las razones enlistadas por Albarrán se encuentran argumentos que esgrimen diversos artistas en la actualidad, aunque destacó puntos en cooncordancia con el activismo de Café Tacvba como los siguientes:

Inversiones en armamento

Publicidad de ICE

Uso de un royalty pool "totalmente injusto"

Regalías "de miseria"

Utilización de la inteligencia artificial en "detrimento" de músicos y las personas

El músico invitó a los seguidores a escuchar a Café Tacvba en otras plataformas o incluso a “boicotear” Spotify, al considerar que es una forma de no participar "de los abusos del poder" y de "las guerras en curso", sin referirse a conflictos particulares.

"Personalmente invito a nuestros seguidores a que escuchen nuestra música en otras plataformas, o mejor aún que la boicoteen, y no formen parte de los abusos del poder, de las guerras en curso, la violencia", sugirió.

Asimismo, llamó a “crear un nuevo mundo, más justo, horizontal” y en el que “la música siga teniendo valor” y “significado”.

Es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, significado, acompañe a las personas y los pueblos, les brinde apoyo, alegría, esperanza

Albarrán concluyó su mensaje diciendo que esperan una respuesta formal de ambas compañías para bajar su catálogo de Spotify. Al momento, las disqueras no se han pronunciado al respecto.

Café Tacvba es una de las bandas de rock alternativo más importantes de México, fundada a finales de los años ochenta en la zona de Ciudad Satélite, en límites de Naucalpan, por Rubén Albarrán, Emmanuel "Meme" del Real, Joselo y Enrique Rangel.

A lo largo de su trayectoria, sus integrantes han participado en eventos y proyectos que apoyan causas como la defensa del territorio indígena de Wirikuta, movimientos estudiantiles como #YoSoy132, la exigencia de justicia por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y acciones de solidaridad con Palestina y comunidades afectadas por desastres o injusticias.

