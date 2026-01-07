Nueva Foto de Nicolás Maduro: La DEA Publica Imagen del Venezolano con la Leyenda "Capturado"

La Administración para el Control de Drogas (DEA) publicó esta noche, 7 de enero 2026, una nueva foto del expresidente Nicolás Maduro con la leyenda "Capturado", y por quien ofrecían una recompensa de 50 millones de dólares.

Las recompensas por Maduro

La DEA publicó un anuncio en el que ofrecían 25 millones de dólares por información que llevara a la captura o condena de Nicolás Maduro, pero fue en agosto, cuando la recompensa se duplicó a 50 millones de dólares.

Esto debido a que en julio pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro señaló al Cártel de los Soles como una organización del crimen organizado y terrorista liderada por Nicolás Maduro.

En el anuncio se lee que la organización criminal estaría vinculada al Cártel de Sinaloa y al Tren de Aragua.

100 muertos y las heridas de Maduro y su esposa

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que el ataque por parte de Estados Unidos a Venezuela dejó 100 muertos, así como un centenar de heridos.

Hasta ahora, hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos, 100, y otra cantidad parecida de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país

Durante la transmisión de su programa "Con el Mazo Dando", el ministro del Interior, también habló de las heridas que sufrieron Maduro y la primera dama.

En ese momento Cilia fue herida en la cabeza y un golpe en el cuerpo, el hermano Nicolás una herida en la pierna, afortunadamente están mejorando de esa dolencia

