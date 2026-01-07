¿Qué Es la Ciclogénesis Explosiva y Por Qué Tiene en Alerta a Europa? Estas Son Sus Afectaciones

Europa está en alerta por la llegada de la borrasca Goretti. Los servicios meteorológicos del viejo continente han señalado que esta borrasca presentará “ciclogénesis explosiva”. Te explicamos qué significa este término y qué riesgos advierte.

En Europa, las agencias meteorológicas siguen la formación de las borrascas como en América se vigila la formación de huracanes.

como en América se vigila la formación de huracanes. Desde hace algunos años, las borrascas son nombradas, como en América con los ciclones, para facilitar su seguimiento, estudio y alertamiento.

Advierten por llegada de borrasca Goretti en Europa

Así como en América del Norte tenemos a los ciclones, en Europa tienen las borrascas. Ocurridas principalmente en invierno, las borrascas son los sistemas ciclónicos que se forman en la región septentrional del Atlántico y que, al golpear Europa, provocan lluvias y nevadas acompañadas de fuertes vientos.

Ahora mismo, buena parte de España se ha cubierto de nieve debido a la borrasca Francis. En Francia, este fenómeno meteorológico dejó al menos 6 muertos.

Apenas se ha marchado, dejando graves estragos, Francis, y los servicios de meteorología de Europa ya advierten sobre la llegada de la borrasca Goretti, nombrada así por MeteoFrance. El sistema ciclónico golpeará Europa entre el 8 y el 9 de enero.

¿Qué es la ciclogénesis explosiva de la borrasca Goretti?

Algo llamativo de la borrasca Goretti es que estará acompañada de una ciclogénesis explosiva. Al respecto, la Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) ha señalado que una ciclogénesis explosiva es como se llama al rápido y profundo fortalecimiento de una borrasca.

La Aemet ha dejado muy claro que nada explota en una ciclogénesis explosiva, por más que el nombre pueda sugerirlo. Lo que sí ocurre es que el fenómeno ciclónico se vuelve más fuerte y adquiere velocidad.

Vista satelital de Europa, que será golpeada por la borrasca Goretti. Foto: Eumetsat

Para tener un ciclón o una borrasca es indispensable tener una baja presión atmosférica. Cuando baja la presión en una región del mar, este espacio se llena con el aire circundante, que tiene una mayor presión. Este rápido movimiento en que el aire baja para ocupar un espacio genera los ciclones.

En el caso de la ciclogénesis explosiva, lo que se indica es que, a medida que avance, la borrasca Goretti tendrá una rápida bajada en la presión atmosférica. En consecuencia, sus vientos se volverán más rápidos y las precipitaciones a su paso serán más copiosas.

