Cierre Total Paraliza Ambos Sentidos de la Autopista Puebla-Orizaba por Volcadura de Pipa

Un accidente de un tráiler tipo pipa paralizó la carretera Puebla- Córdoba cerca del km 208+700, hasta el momento no hay paso para ninguna de las entidades.

No hay paso en la Autopista Puebla-Orizaba por volcaduraFoto: Guardia Nacional de Carreteras

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Cierran paso en la Autopista Puebla-Orizaba por accidente de pipa.

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