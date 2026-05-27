Cierre Total Paraliza Ambos Sentidos de la Autopista Puebla-Orizaba por Volcadura de Pipa

Un fuerte accidente paralizó el tráfico en la autopista Puebla-Orizaba hoy 27 de mayo, las autoridades dieron a conocer que tras la volcadura de un tráiler tipo pipa se registra el cierre total en ambos sentidos de la vialidad.

Elementos de la Guardia Nacional arribaron cerca del km 208+700 para atender este incidente que podría representar un riesgo para los automovilistas debido al derrame de combustible; Aunque aún no han dado detalles de lo que transportaba la unidad, las autoridades optaron por cerrar el paso total de Puebla para Veracruz.

Ante este siniestro se recomienda tomar vías alternas pues se estima que las labores de retiro de la unidad y mitigación de riesgo puede llevar varias horas.

#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre total de circulación en ambos sentidos por #AccidenteVial cerca del km 208+700, de la carretera Puebla-Córdoba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/qmogU2bgEA — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 27, 2026

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales las filas ya rebasan los 4km en dirección a Veracruz y aunque el personal ya se encuentra laborando en la zona, no se cuenta con un tiempo estimado para la reapertura.

¿Dónde está el accidente que dejó cerrada la autopista Puebla-Orizaba?

Se sabe que el paso esta totalmente paralizado a la altura del Arco de Seguridad Palamar de Bravo y Tehuitzingo, como vía alterna se recomienda tomar la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca con dirección hacia zona arqueológica de Teteles San José hasta poder reincorporarse a la Puebla-Córdoba en Cecilio Terán. Conoce la ubicación exacta del accidente

De igual forma se recomienda tomar la carretera federal para evitar el congestionamiento, recordando a la sociedad que esta vialidad no está a cargo de Capufe. Para cualquier información pueden comunicarse al 079.

Con información de N+

MCS