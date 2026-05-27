Hombre Muere Aplastado por Enorme Piedra en Veracruz; Así Ocurrió

Roca de gran tamaño se desprende y causa la muerte de un hombre al caerle encima mientras realizaba labores en una zona rural de Omealca en Veracruz.

piedra aplasta y causa la muerte de un hombre en VeracruzFoto: Miguel Montes de Oca

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre pierde la vida en Omealca tras ser aplastado por una roca. Las investigaciones continúan para esclarecer este trágico accidente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+