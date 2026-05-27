Hombre Muere Aplastado por Enorme Piedra en Veracruz; Así Ocurrió

Un hombre perdió la vida durante la mañana de este miércoles 27 de mayo. Los hechos según el reporte ocurrieron en la comunidad de Xúchiles, perteneciente al municipio de Omealca, luego de sufrir un accidente mientras realizaba labores en una zona rural de la zona centro de la entidad veracruzana.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba trabajando en un terreno cuando una roca de gran tamaño se desprendió y cayó sobre él, provocándole lesiones de gravedad.

Se dio a conocer que testigos de lo ocurrido de forma inmediata solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia; sin embargo, al arribar el equipo de paramédicos quienes buscaban brindarle los primeros auxilios, ya nada pudieron hacer para mantenerlo con vida, únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Fiscalía realizó las diligencias y ordenó el levantamiento del cuerpo

Elementos de seguridad se dieron cita en el lugar de los hechos para tomar conocimiento y se encargaron del acordonamiento del área, en tanto personal de la Fiscalía Regional efectuó las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades ya investigan las circunstancias en las que ocurrió este lamentable accidente. El cuerpo del hombre fallecido fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley y para lograr su identificación oficial, ya que hasta el momento permanece en calidad de desconocido.

Motociclista muere al sufrir accidente en la Carretera Veracruz-Xalapa

Un hombre perdió la vida en la carretera Xalapa-Veracruz a la altura del distribuidor vial Cabeza Olmeca tras accidentarse al circular en su motocicleta.

Se desconoce qué habría ocasionado el accidente que le dejó tendido sin vida sobre el camellón central y una fuerte lesión en la cabeza. Elementos de Guardia Nacional y Policía Estatal acordonaron la zona para las diligencias correspondientes.

Se dio a conocer que el tránsito vehicular se afectó fuertemente en el carril que va con dirección de Las Bajadas a Boca del Río.