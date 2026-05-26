Choque de Tren y Autobús Escolar en Bélgica Deja 4 Muertos, Entre Ellos 2 Adolescentes

La colisión ocurrió cuando el minibús circulaba por una vía paralela a la línea ferroviaria y quiso ganar el paso; cinco menores fueron hospitalizados en estado grave

Bélgica choque de trenEn el accidente murieron cuatro personas porque, aparentemente, el conductor del minibús quiso ganar el paso al tren. Foto: AFP.

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Tragedia en Bélgica: un tren choca con un autobús escolar, dejando 4 muertos, incluidos 2 adolescentes. Descubre más sobre este impactante accidente en Buggenhout.

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