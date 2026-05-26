El Historiador Timothy Garton Ash Gana el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales

El británico fue galardonado por ser un pensador "excepcional e inspirador" que mezcla "erudición y testimonio personal"

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El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026 es para Timothy Garton Ash. Conoce su obra sobre la transformación de Europa y su llamado a defender lo logrado.

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