Tráfico de Piezas Arqueológicas Mexicanas, Cada Vez más Frecuente en Nuestro País

En México, el tráfico de piezas arqueológicas sigue dejando una huella difícil de rastrear. Entre 2018 y 2025 fueron recuperados más de 16 mil bienes culturales, de acuerdo con el INAH

El comercio de piezas arqueológicas mexicanas no se limita al mercado clandestino.Foto: N+

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El tráfico de piezas arqueológicas en México crece. Más de 16 mil bienes culturales recuperados entre 2018 y 2025. ¿Cómo proteger nuestro patrimonio?

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