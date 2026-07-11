Tráfico de Piezas Arqueológicas Mexicanas, Cada Vez más Frecuente en Nuestro País

En días recientes se dio a conocer en Durango el presunto hallazgo de un cuerpo momificado y de pinturas rupestres en una cueva ubicada en la sierra de Tepehuanes.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que realizará una inspección para confirmar su origen y antigüedad, y no descartaron que puedan ser auténticos.

El Instituto llamó a proteger el área para evitar intervenciones y saqueos para su venta en el mercado negro, un fenómeno cada vez más frecuente en nuestro país.

Estado de México

Hace más de 4 mil años, este sitio fue habitado por una antigua civilización que levantó uno de los asentamientos prehispánicos más importantes del Valle de México: Los Tlalteles.

Hoy, esa historia milenaria está siendo borrada por la venta irregular de terrenos, excavaciones ilegales y el saqueo que alimenta el mercado negro de piezas arqueológicas.

“El saqueo intensivo se comienza a dar precisamente cuando se lotifica y pues la gente viene y empieza a descubrir que hay cosas, que hay figuritas, que hay escultura y empieza a rascar”, señaló Janis Rojas, arqueóloga del INAH.

Arqueólogos del sindicato del INAH responsabilizan a la Dirección General de Salvamento Arqueológico y del Centro INAH Estado de México, por la omisión para frenar los daños al sitio .

“De las 74 hectáreas, de los 164 monumentos existentes, sí quedan diez es demasiado”, explicó la arqueóloga.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mercado Negro de Piezas Arqueológicas, un Fenómeno Cada Vez más Frecuente en México

Saqueadores

El equipo de N+ documentó cómo operan los saqueadores en este sitio. Excavan a pico y pala sin conocimientos arqueológicos ni medidas de seguridad.

Este saqueo ha dado pie al tráfico ilegal de cerámica, esculturas, figurillas, objetos de piedra y hasta restos óseos humanos. Solo en Facebook existen decenas de grupos públicos y privados donde se ofrecen todo tipo de piezas arqueológicas.

En uno de estos grupos se contactó a un vendedor que aseguró tener en su poder objetos supuestamente extraídos de Los Tlalteles.

En México, el tráfico de piezas arqueológicas sigue dejando una huella difícil de rastrear, pero cuantificable en lo que sí logra recuperarse. De acuerdo con el INAH, entre 2018 y 2025 fueron recuperados más de 16 mil bienes culturales que habían salido ilegalmente del país o se encontraban en manos de particulares.

Carolina Meza Rodríguez, encargada de la Zona Arqueológica Chalcatzingo, explicó:

“Destruyen los contextos arqueológicos, eso es muy grave, muy grave, porque eso es lo que ya no nos permite hilar la historia que queremos contar los arqueólogos”

El comercio de piezas arqueológicas mexicanas no se limita al mercado clandestino. En los últimos años, también ocurre en plataformas digitales y subastas internacionales, por ejemplo, la casa de subastas alemana Zemanek-Münster ha puesto a la venta decenas de piezas de origen mexicano, entre ellas una pieza maya valorada en más de un millón de pesos.

“Hay que hacer conciencia porque fue eso lo que generó el saqueo, la falta de conciencia y la promoción del coleccionismo, ahí es donde va a empezar a disminuir el saqueo, porque la vigilancia como tal pues es casi imposible”, aseguró Meza Rodríguez.

Con información de Víctor Valles-Mata, Víctor Olvera y Adrián Tinoco.

LECQ