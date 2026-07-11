Metro de la Ciudad de México Modificará su Horario este 12 de Julio por el Medio Maratón

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que este próximo domingo el servició comenzará antes en apoyo a los corredores del evento deportivo

Convoy del Metro de la Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El Metro de la CDMX modifica su horario este domingo 12 de julio por el Medio Maratón. Líneas 1, 2, 3 y 9 abrirán a las 5:00 a.m.

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