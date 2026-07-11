Metro de la Ciudad de México Modificará su Horario este 12 de Julio por el Medio Maratón

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó la noche de este viernes que el horario de servicio para este domingo 12 de julio de 2026 en las líneas 1,2,3 y 9 se modificará con motivo de la realización del XIX Medio Maratón de la Ciudad de México.

Indicó en un comunicado que las líneas 1,2,3 y 9 iniciarán servicio dos horas antes del horario habitual de operación para los días domingos, es decir a las 05:00 horas.

Precisó que esta medida es en apoyo a los participantes y asistentes al evento deportivo.

Acceso gratuito a corredores

Señaló además que para apoyar a los corredores inscritos en el XIX Medio Maratón de la Ciudad de México, el acceso será gratuito en toda la Red para las personas que presenten su número oficial de competidor al ingresar a cualquiera de las estaciones.

#AvisoMetro: En apoyo a las y los corredores del XIX Medio Maratón de la Ciudad de México que se realizará el domingo 12 de julio, el Metro iniciará servicio a partir de las 5:00 a.m en las Líneas: 1, 2, 3 y 9.



Recuerda que los participantes tendrán acceso gratuito mostrando su… pic.twitter.com/yiRdSRUez5 — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 11, 2026

Horario en otras líneas

Las demás líneas de la Red del Metro, brindarán servicio conforme al horario establecido para los domingos, es decir a las 07:00 horas.

Recordó también que ese día, por ser domingo estará vigente el programa ‘Tu Bici Viaja en Metro’, por lo que se podrá ingresar con bicicletas.

Con información de Metro de la Ciudad de México.

LECQ