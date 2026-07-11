Medio Maratón CDMX 2026: ¿Cuál es la Ruta, Horarios y Cómo Estará el Clima?

El Medio Maratón CDMX es una de las competencias más esperadas del 2026; estos son todos los detalles del evento

El Medio Maratón CDMX 2026 es una de las competencias más esperadas del añoFoto: Cuartoscuro
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