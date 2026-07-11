Medio Maratón CDMX 2026: ¿Cuál es la Ruta, Horarios y Cómo Estará el Clima?

El Medio Maratón CDMX es uno de los eventos más esperados por los runners este 2026, así que toma nota de cómo queda el circuito, los cierres viales, así como el horario del transporte para llegar a la competencia; estos son los detalles.

Esta competencia no es solo una carrera más, ya que se ha convertido en el encuentro más emblemático de América Latina. Lo anterior, porque su relevancia es un conjunto entre identidad cultural, exigencia técnica y proyección internacional.

Los participantes corren por el corazón de la Ciudad de México, por lo que se trata de una experiencia única. Además, se enfrentan a otros retos, como la altitud promedio 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar. Hay que recordar que, para los atletas internacionales y de otros estados, la altitud es clave para su sistema cardiovascular.

Toma nota, ya que el Medio Maratón de la CDMX 2026 se llevará a cabo este domingo 12 de julio. Se prevé la asistencia de 30 mil corredores y su ruta tiene cambios, como un tramo por la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.

¿Cuál es la ruta del Medio Maratón en CDMX 2026?

El Medio Maratón de la CDMX comienza desde muy temprano, por lo que en la Salida, ubicada en el Hemiciclo a Juárez, los participantes se concentrarán en el punto desde las 5:30 horas. La meta es el Ángel de la Independencia. Toma en cuenta que hay horarios de salida por bloques:

05:55 hrs: Silla de ruedas y discapacidad visual (Brazalete Blanco)

06:00 hrs: Categoría Élite (Brazalete Morado)

06:05 hrs: Bloques competitivos generales y Adidas Runners (Brazaletes Negro y Amarillo)

06:15 a 07:00 hrs: Salidas diferidas para el resto de los bloques (Verde, Azul y Naranja)

Esta es la ruta completa del Medio Maratón CDMX 2026:

Hemiciclo a Juárez

Monumento a la Revolución

Paseo de la Reforma (Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora)

Zona de Museos y Auditorio

Entrada a las Lomas y el Bosque

El Nuevo Tramo (Tercera Sección de Chapultepec):

Avenida Joaquín Clausell

Avenida José María Velasco

Avenida Toluca

Avenida de los Compositores

Calzada Chivatito

Ángel de la Independencia

¿Cómo estará el transporte y cuáles son las alternativas viales?

Ahora bien, para evitar la zona del conflicto vial, el cual se estima comience a normalizarse de manera escalonada después del mediodía, se sugieren las siguientes rutas alternas:

Circuito Interior

Eje 1 Oriente

Avenida de los Insurgentes

Avenida Chapultepec

Constituyentes

Eje 1 Norte

Circuito Interior

Ojo, porque el Metro CDMX ofrecerá un horario especial, es decir, abrirá antes en las Líneas 1, 2 y 3, con el objetivo de que los atletas puedan llegar a tiempo; además, el acceso será gratuito para los competidores que muestren su número oficial. ¡Suerte!

¿Cómo estará el clima el domingo en CDMX?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, el domingo se prevén:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Ciudad de México.

EPP