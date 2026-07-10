¿Se Suspende el Partido Noruega vs Inglaterra del Mundial 2026? Este Será el Clima que Habrá

El partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Noruega e Inglaterra ha generado gran expectativa. Se llevará a cabo este sábado 11 de julio en el Estadio Sede Miami. Los fanáticos se preguntan, más allá de quién ganará, si el clima será factor y si puede causar que el partido se suspenda de manera temporal.

En el Mundial 2026 ya hubo varios encuentros que tuvieron que posponerse debido a los protocolos de la FIFA por el riesgo de tormenta eléctrica. Uno de los que se retrasaron fue el México vs Inglaterra, debido al mal clima en el Estadio Sede CDMX.

Las autoridades locales y los organizadores del Mundial 2026 ya están al pendiente de las condiciones climáticas para el sábado 11 de julio en Miami, Florida, donde se llevará a cabo el partido Noruega vs Inglaterra de los cuartos de final.

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Noruega vs Inglaterra: ¿Se puede suspender el partido por el clima?

Los servicios meteorológicos señalaron que el clima para el sábado 11 de julio será caluroso y húmedo: habrá cielo despejado y las probabilidades de lluvias breves son del 9%, así que se prevé que el partido se jugará en un ambiente mayormente soleado.

Así que es muy poco probable que haya lluvia o tormenta eléctrica a la hora del partido. De manera que los protocolos de la FIFA no se aplicarán durante el partido Noruega vs Inglaterra en el Estadio Sede Miami.

De hecho, se prevé que este sábado se jugará con una temperatura superior a los 32 grados, que aunada a la humedad, puede influir en el rendimiento de los futbolistas que vean acción.

El partido Noruega vs Inglaterra en el Estadio Sede Miami se jugará a las 15:00 horas (tiempo del centro de México). El ganador avanzará a semifinales, para verse las caras contra Argentina o Suiza, que jugarán más tarde en Kansas City.

Inglaterra llega motivado a este encuentro luego de vencer 3-2 a México en un emocionante partido de octavos de final en el Estadio Sede CDMX. Mientras que Noruega dio cuenta de Brasil con marcador de 2-1, gracias a dos tantos de su delantero estrella Erling Haaland.

Con información de N+