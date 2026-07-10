¿Se Suspende el Partido Noruega vs Inglaterra del Mundial 2026? Este Será el Clima que Habrá

Noruega se enfrenta a Inglaterra en duelo de cuartos de final que se jugará en el Estadio Sede Miami. Estas serán las condiciones climatológicas para este sábado

Noruega y su estrella Erling Haaland se medirán con Inglaterra por el pase a semifinales del Mundial 2026Noruega y su estrella Erling Haaland se medirán con Inglaterra por el pase a semifinales del Mundial 2026. Foto: Reuters

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¿Se suspenderá el Noruega vs Inglaterra en el Mundial 2026? Este sábado en Miami, el clima puede ser factor. Descubre cómo podría afectar el rendimiento de los jugadores.

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