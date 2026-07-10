Ancelotti Debe Ser Despedido Luego del Fracaso de Brasil en el Mundial 2026, Dice Romario

El legendario Romario criticó la gestión de Carlo Ancellotti como entrenador de Brasil y dijo que debería irse luego del fracaso en el Mundial 2026

Carlo Ancelotti y Neymar conversan durante el partido de Brasil contra NoruegaCarlo Ancelotti y Neymar conversan durante el partido de Brasil contra Noruega. Foto: Reuters

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Romario exige el despido de Ancelotti tras el fracaso de Brasil en el Mundial 2026. ¿Debe seguir el técnico italiano al frente de la selección?

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