Ancelotti Debe Ser Despedido Luego del Fracaso de Brasil en el Mundial 2026, Dice Romario

El exfutbolista Romario, campeón con Brasil en el Mundial USA 94, pidió el despido inmediato de Carlo Ancelotti por considerar que el técnico italiano no tiene condiciones para continuar al frente de la Canarinha luego de la eliminación en los octavos de final del Mundial de 2026 frente a Noruega.

El exfutbolista y senador, una leyenda del futbol brasileño, afirmó que, si dependiera de él, rescindiría de inmediato el contrato del entrenador italiano, renovado recientemente hasta 2030, y sostuvo que el fracaso mundialista demuestra que el proyecto no tiene futuro.

“Si yo fuera el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) rompería ese contrato. No tiene cómo continuar”, afirmó Romario durante una transmisión en su canal Romário TV, en la que calificó de “fracaso” la actuación de la selección brasileña en el torneo.

Romario criticó, entre otras medidas, la sustitución del centrocampista Bruno Guimaraes por Ederson, una modificación que, a su juicio, debilitó al equipo cuando todavía buscaba la remontada.

También censuró la confección de la convocatoria y sostuvo que el entrenador no logró darle identidad de juego a la selección.

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Romario dice que Ancelotti y los jugadores contribuyeron al fracaso de Brasil

El exgoleador del Barcelona aseguró que Ancelotti comparte una gran responsabilidad por la derrota por 2-1 ante Noruega y cuestionó especialmente algunas de sus decisiones tácticas durante el encuentro.

Aunque reconoció que los futbolistas también tuvieron responsabilidad en la eliminación, insistió en que el principal cambio debe comenzar por el banquillo y afirmó que Brasil no puede iniciar un nuevo ciclo mundialista con el mismo cuerpo técnico.

Además, Romario sugirió que la condición de extranjero de Ancelotti ha suavizado las críticas en comparación con las que recibiría un entrenador brasileño tras un resultado semejante. Según el exinternacional, un técnico nacional ya habría sido destituido después de una eliminación tan temprana.

Las declaraciones del campeón mundial se suman a las críticas que diversas figuras del fútbol brasileño han dirigido contra Ancelotti desde la eliminación de la pentacampeona del mundo, que cayó en los octavos de final por primera vez desde 1990 y prolongó a 24 años su sequía sin conquistar un título mundial.

Con información de N+