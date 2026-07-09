Yessine Bounou, el Portero de Marruecos que Rechazó a Clubes de Europa por Futuro de su Familia

Hoy, frente a Francia, si bien no tuvo su mejor actuación del Mundial 2026 al permitir dos tantos de los galos, tuvo atajadas destacables, incluyendo un penal a Mbappé

Yassine Bounou de Marruecos en acción mientras Lucas Digne de Francia dispara a portería. Foto: ReutersYassine Bounou de Marruecos en acción mientras Lucas Digne de Francia dispara a portería. Foto: Reuters
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