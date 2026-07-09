Yessine Bounou, el Portero de Marruecos que Rechazó a Clubes de Europa por Futuro de su Familia

Mientras muchos futbolistas buscan prolongar su carrera en las principales ligas europeas, Yassine Bounou, mejor conocido como "Bono", tomó un camino distinto. El portero de la Selección de Marruecos decidió fichar por el Al Hilal de Arabia Saudita en 2023, una elección que, según ha explicado, estuvo impulsada principalmente por el bienestar y el futuro de su familia.

El guardameta marroquí, quien brilló con el Sevilla al conquistar la Europa League y convertirse en uno de los mejores porteros del mundo, era seguido por diversos clubes europeos tras su destacada actuación en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, terminó aceptando la oferta del futbol saudí.

Hoy, frente a Francia, si bien no tuvo su mejor actuación del Mundial 2026 al permitir dos tantos de los galos, tuvo atajadas destacables, incluyendo un penal a Mbappé.

¿Por qué Yassine Bounou dejó Europa?

Bounou ha explicado que su decisión no respondió únicamente al aspecto deportivo o económico, sino a un proyecto de vida que beneficiará a su entorno familiar.

En una entrevista con la FIFA, el arquero aseguró que mantiene la misma ambición por conquistar títulos y competir al máximo nivel, ahora con el Al Hilal y la Selección de Marruecos, dejando claro que su cambio de liga no significó una disminución en sus objetivos deportivos.

Diversos reportes señalaron que, antes de firmar con el conjunto saudí, existió interés de equipos europeos, incluido el Real Madrid, tras la lesión de Thibaut Courtois. No obstante, la operación no prosperó y el marroquí terminó concretando su llegada a Arabia Saudita.

¿Quién es Yassine Bounou?

Yassine Bounou nació el 5 de abril de 1991 en Montreal, Canadá, aunque desde pequeño se mudó a Casablanca, Marruecos, país al que representa internacionalmente.

Su carrera profesional incluye pasos por:

Wydad Casablanca

Atlético de Madrid B

Real Zaragoza

Girona

Sevilla

Al Hilal

Con el Sevilla conquistó dos títulos de la Europa League y ganó el Trofeo Zamora como el mejor portero de LaLiga en la temporada 2021-22. Además, fue pieza clave para que Marruecos alcanzara las semifinales del Mundial de Qatar 2022, la mejor actuación de una selección africana en la historia de la Copa del Mundo.

AMP