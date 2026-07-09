Los Orígenes de Isaac del Toro: Don Chón, el Entrenador que Apostó por Él Cuando Era un Niño

El nombre de Isaac del Toro atrae las miradas y más por ser apenas el tercer mexicano en competir en el Tour de Francia. Estos son los orígenes del joven ciclista originario de Ensenada, Baja California, y cómo Don Chón fue el entrenador que apostó por él cuando era un niño.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Isaac del Toro Ya es Tercero en el Tour de Francia 2026

Don Chón, cuyo nombre real es José Ascención Acevedo Castellanos, fue el primer entrenador del ciclista mexicano Isaac "El Torito" del Toro, que descubrió su talento y lo guió.

Don Chon Acevedo en su taller con una lona dedicada a su pupilo Isaac del Toro. Foto: Facebook Voz de la Frontera

Don Chón sembró las bases para que Del Toro fuera una de las figuras jóvenes más destacadas del ciclismo mundial con el UAE Team Emirates.

En 2010, los padres de Isaac del Toro acudieron al modesto taller de bicicletas de Don Chón en la colonia Morelos de Ensenada.

Al no poder llevar a sus hijos a entrenar por motivos laborales, le pidieron apoyo al mecánico y entrenador local, quien aceptó y tres veces por semana pasaba a buscar a Isaac y a su hermano a su casa a bordo de su camioneta llamada "La Coqueta", para trasladarlos a las zonas de práctica.

El método de Don Chón fue diversión y disciplina, y ahí Isaac se integró al equipo infantil fundado por Acevedo. Los entrenamientos concluían habitualmente en la tiendita de la esquina, donde les compraba palomitas a los niños ciclistas.

Entrenador recuerda al "Torito" como un niño excepcional

El primer entrenador de Isaac del Toro lo recuerda como un alumno noble, inteligente, obediente y ordenado.

Tras formarse con Don Chón por aproximadamente dos años y ganar sus primeros podios infantiles, Isaac continuó su ascenso.

Su exposición internacional llegó al conquistar el Tour de l'Avenir 2023, consolidándose en la élite con podios en el Giro de Italia y victorias históricas de etapa en el Tour de Francia.

En la actualidad, en las paredes del taller mecánico de Don Chón, hay una lona con la leyenda "Los pupilos del Chon", mostrando la evolución de aquel niño de Ensenada que empezó pedaleando por diversión y terminó conquistando las carreteras del mundo.

HVI