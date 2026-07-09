Los Orígenes de Isaac del Toro: Don Chón, el Entrenador que Apostó por Él Cuando Era un Niño

Don Chón sembró las bases para que Del Toro fuera una de las figuras jóvenes más destacadas del ciclismo mundial

Orígenes de Isaac del Toro: Don Chón, el Entrenador que Apostó por Él Cuando Era un NiñoEl ciclista mexicano Isaac del Toro, Foto: EFE

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En la actualidad, en las paredes del taller mecánico de Don Chón, hay una lona con la leyenda "Los pupilos del Chon", mostrando la evolución de aquel niño de Ensenada que empezó pedaleando por diversión y conquistó las carreteras del mundo

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