¿De Dónde es Gianni Infantino, el Presidente de la FIFA, y de Cuánto es Su Fortuna?

Infantino es el artífice de la ampliación del Mundial de selecciones a 48 equipos, el nuevo formato del Mundial de Clubes y la expansión de las competencias femeniles

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Foto: ReutersEl presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Foto: Reuters
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