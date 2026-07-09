¿De Dónde es Gianni Infantino, el Presidente de la FIFA, y de Cuánto es Su Fortuna?

Gianni Infantino es uno de los dirigentes deportivos más influyentes del mundo. Desde el 26 de febrero de 2016 ocupa la presidencia de la FIFA, organismo rector del futbol internacional, cargo al que llegó tras el escándalo de corrupción que derivó en la salida de Joseph Blatter.

Durante su gestión ha impulsado cambios como la ampliación del Mundial de selecciones a 48 equipos, el nuevo formato del Mundial de Clubes y la expansión de las competencias femeniles.

¿De dónde es Gianni Infantino?

Aunque suele asociársele con Italia por sus raíces familiares, Gianni Infantino nació en Brig, en el cantón de Valais, Suiza, el 23 de marzo de 1970.

Es hijo de inmigrantes italianos originarios de la región de Calabria, por lo que posee nacionalidad suiza e italiana. Antes de llegar a la FIFA estudió Derecho en la Universidad de Friburgo y desarrolló buena parte de su carrera en la UEFA, donde fue secretario general entre 2009 y 2016. Además, habla con fluidez siete idiomas.

¿Cuál es la fortuna de Gianni Infantino?

La FIFA no publica oficialmente el patrimonio personal de su presidente, por lo que no existe una cifra confirmada.

Sin embargo, diversos medios especializados estiman que la fortuna de Gianni Infantino ronda entre los 14 y 16 millones de dólares, producto principalmente de su salario como presidente de la FIFA, así como de otros ingresos derivados de su trayectoria como dirigente deportivo.

¿Desde cuándo es presidente de la FIFA?

Infantino fue elegido presidente de la FIFA en febrero de 2016 y posteriormente fue reelegido en 2019 y 2023, por lo que su actual mandato se extiende hasta 2027.

En este periodo ha encabezado algunas de las transformaciones más importantes del organismo, entre ellas:

La expansión de la Copa Mundial de la FIFA de 32 a 48 selecciones.

La creación del nuevo Mundial de Clubes con 32 equipos.

El fortalecimiento de las competiciones femeniles organizadas por la FIFA.

La consolidación del uso del VAR en los torneos del organismo.

Gianni Infantino, una figura rodeada de polémica

Pese a los cambios impulsados en el futbol mundial, la gestión de Gianni Infantino también ha estado marcada por controversias relacionadas con decisiones administrativas y su cercanía con distintos líderes políticos.

En los últimos días volvió a colocarse en el centro del debate tras recibir críticas por su actuación durante el Mundial 2026, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre su liderazgo al frente de la FIFA.

AMP