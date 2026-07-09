Objetivo Prioritario es Detenido en Posesión de Más de 10 Mil Pesos en Efectivo en Hermosillo

Un hombre identificado como Jorge Luis "N", considerado por la Policía Municipal como objetivo prioritario ante una serie de robos con violencia en Hermosillo, fue detenido poco después de cometer un asalto a una tienda de conveniencia.



El atraco ocurrió a las 11:00 horas del miércoles, en un establecimiento ubicado en las calles Lázaro Mercado y Eduardo W. Villa, de la colonia Sahuaro.



La víctima, un empleado de 19 años, denunció que el sujeto lo amenazó con un arma para obligarlo a entregar el dinero de la caja registradora, además de apoderarse de mercancía y huir.

El hombre fue detenido en posesión de más de 11 mil pesos en efectivo

Elementos de la Policía Preventiva implementaron un operativo que permitió localizar al presunto responsable, en el cruce de las calles Carlos Balderrama y Perimetral Norte.



Durante su captura, los agentes recuperaron más de 11 mil pesos en efectivo, una botella de tequila, otra de whisky, diez cajetillas de cigarrillos y le aseguraron un arma de fuego.



El detenido, quien además es investigado por su probable participación en otros robos violentos en la zona, fue puesto a disposición de la autoridad investigadora, junto con el arma y los objetos asegurados, para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.