Objetivo Prioritario es Detenido en Posesión de Más de 10 Mil Pesos en Efectivo en Hermosillo

Un sujeto identificado como objetivo prioritario es detenido en posesión de más de 10 mil pesos en efectivo tras presuntamente asaltar una tienda de conveniencia en Hermosillo, Sonora.

Objetivo Prioritario es Detenido en Posesión de Más de 10 Mil Pesos en Efectivo en HermosilloFoto: Archivo N+

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Jorge Luis 'N', objetivo prioritario, es arrestado en Hermosillo con 11 mil pesos tras un robo. La policía asegura dinero y un arma.

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