Vinculan a Proceso a Alcalde de Metepec, Edomex, Fernando Flores, ¿De Qué lo Acusan?

El alcalde de Metepec se vio envuelto en un escándalo por presunto abuso de autoridad, por lo que es investigado por autoridades de la Fiscalía Edomex; estas son las acusaciones

El alcalde de Metepec, Fernando Flores es investigado por la Fiscalía EdomexFoto: Especial

Destacado

Escándalo en Metepec: el alcalde Fernando Flores es vinculado a proceso por presunto abuso de autoridad. Aquí los detalles de este caso

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+