Vinculan a Proceso a Alcalde de Metepec, Edomex, Fernando Flores, ¿De Qué lo Acusan?

El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad, luego de los hechos ocurridos el 4 de junio en el Club Deportivo la Asunción en Edomex.

De acuerdo con los primeros reportes, este jueves un juez mexiquense determinó vincular a proceso al presidente municipal del PAN.

Durante la audiencia se presentaron los datos de prueba con los que la máxima autoridad determinó que existen pruebas suficientes para comprobar su probable participación en el delito.

¿Qué pasará con el alcalde de Metepec?

Sin embargo, el juez indicó que, aunque es vinculado a proceso, no se dicta medida cautelar de prisión preventiva justificada, es decir, que puede llevar el proceso penal en libertad hasta que se presente una sentencia condenatoria o absolutoria.

Además, el alcalde de Metepec, Fernando Flores, no será destituido, o sea, que sigue su gestión al frente del municipio del Edomex.

Alcalde de Metepec reacciona

Al finalizar la audiencia, el alcalde de Metepec Fernando Flores, emitió un comunicado en el que expresó su respeto a las instituciones y al Estado de derecho, con respecto al inicio del proceso.

“Como cualquier ciudadano, ejerceré plenamente mi derecho a la defensa y estoy convencido de que será dentro de las instancias legales donde se esclarecerán los hechos y se resolverá este asunto conforme a derecho”, afirmó,

Además, puntualizó que esta investigación no modifica su responsabilidad y compromiso con los habitantes de Metepec.

“Continuaré desempeñando el cargo de Presidente Municipal con la misma entrega, cercanía y responsabilidad con la que he trabajado desde el primer día de esta administración”, expresó.

¿Qué pasó en el Club Deportivo de La Asunción?

Los hechos ocurrieron el 4 de junio, cuando se difundieron varios videos en los que se observa la irrupción de varias personas en el Club Deportivo la Asunción, entre ellas, el edil de Metepec, en medio de una disputa interna entre accionistas y socios por la administración y control del lugar.

En las grabaciones se ve a Flores Fernández acompañado por un grupo de personas y de sus escoltas, quienes portaban armas largas. También se aprecia cuando forzaron el acceso e incluso, el sospechoso da un golpe a un hombre al interior del lugar.

Luego de darse a conocer esas imágenes, el alcalde de Metepec publicó un video para ofrecer disculpas y señaló que fue al lugar porque supuestamente recibió una supuesta llamada de auxilio debido a un conflicto entre particulares.

EPP