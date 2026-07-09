¿Por Qué la Selección de Francia Viajó en Avión que Realizó Deportaciones para ICE?

La selección francesa de futbol se trasladó en un avión que realizó 44 vuelos de deportaciones para ICE

Selección de Francia en avión de ICESelección de Francia usó avión de ICE. Foto: X

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La selección de Francia voló en un avión que deportó migrantes para ICE. ¿Qué significa esto para el fútbol y la política migratoria? Conoce más sobre esta sorprendente conexión.

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