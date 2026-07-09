¿Por Qué la Selección de Francia Viajó en Avión que Realizó Deportaciones para ICE?

La selección de Francia se trasladó en aviones de la empresa Global Crossing Airlines (GlobalX) durante el Mundial 2026. Esta empresa habría rentado sus aviones para realizar vuelos de deportaciones para ICE.

Los vuelos de deportaciones de ICE

Una investigación de The Guardian reveló que la empresa Global Crossing Airlines ha prestado sus servicios al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La agencia gubernamental ha sido responsable de articular la agresiva política migratoria de Donald Trump.

ICE no solo ha detenido a personas con residencia legal; también cobró la vida de dos manifestantes estadounidenses a inicios de año en Minneapolis. Además, en sus centros de detención se han gestado huelgas de hambre y protestas para denunciar malos tratos, falta de atención médica y mala alimentación.

Miles de migrantes han sido deportados en aviones comerciales, en muchas ocasiones hacia países de donde no provienen o donde corren un riesgo mortal, tras haber escapado de la violencia. Las aerolíneas que prestan servicios a ICE también rentan sus aviones a entidades privadas.

El avión de Francia que también llevó migrantes

The Guardian reveló que el último avión que tomó la selección liderada por Mbappé tras el partido contra Paraguay había participado previamente en 44 vuelos de deportación. Al respecto, Sierra Randolph, administradora de datos de ICE Flight Monitor, explicó al diario británico:

“Es común que ciertas aerolíneas alternen entre operar vuelos del ICE y otros vuelos chárter de entidades privadas, incluidos equipos deportivos, en el plazo de una semana o incluso el mismo día”.

La vinculación del avión de la selección francesa con ICE fue posible gracias a las imágenes que publicaron los propios jugadores y las cuentas oficiales de la selección.

En algunas imágenes aparece una pegatina con el nombre de la empresa, GlobalX. Esto permitió a los reporteros vincular el avión con los vuelos de deportaciones realizados por el gobierno de Donald Trump.