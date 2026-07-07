Gianni Infantino Condena Dichos Racistas de Senadora Paraguaya Contra Kylian Mbappé

Tanto el gobierno francés como el paraguayo mostraron su apoyo al delantero del Real Madrid y rechazaron las palabras de la legisladora

InfantinoTanto el gobierno francés como el paraguayo mostraron su apoyo a Mbappé y condenaron las palabras de la senadora. Foto: Reuters.

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El presidente de la FIFA, Infantino, condena el racismo de una senadora paraguaya hacia Mbappé. Francia y Paraguay respaldan al jugador. Infórmate sobre el caso.

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